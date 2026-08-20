Automovilismo

La grilla 2027 comienza a tomar forma y Franco Colapinto espera su lugar en Alpine

La renovación de Max Verstappen con Red Bull y la continuidad de Carlos Sainz y Alex Albon en Williams movieron el mercado durante la pausa de verano. En la previa del Gran Premio de los Países Bajos, doce de los 22 asientos aparecen confirmados y el futuro del argentino sigue siendo uno de los temas pendientes.