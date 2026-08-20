La Fórmula 1 volvió a encontrarse este jueves en Zandvoort después de la pausa de verano, pero la atención no estuvo puesta únicamente en la duodécima fecha de la temporada. Antes de que los autos salgan a la pista, el mercado de pilotos volvió a ocupar un lugar central dentro del paddock.
La grilla 2027 comienza a tomar forma y Franco Colapinto espera su lugar en Alpine
La renovación de Max Verstappen con Red Bull y la continuidad de Carlos Sainz y Alex Albon en Williams movieron el mercado durante la pausa de verano. En la previa del Gran Premio de los Países Bajos, doce de los 22 asientos aparecen confirmados y el futuro del argentino sigue siendo uno de los temas pendientes.
La imagen de la grilla para 2027 permite entender rápidamente el escenario: catorce lugares ya tienen dueño y otros ocho permanecen abiertos. Entre esos casilleros todavía sin confirmar aparece el segundo asiento de Alpine, junto al ya anunciado Pierre Gasly. Ese lugar es el que actualmente ocupa Franco Colapinto.
El movimiento más importante de las últimas horas fue la renovación de Max Verstappen con Red Bull hasta finales de 2030. El acuerdo terminó con las versiones que durante meses habían relacionado al neerlandés con Mercedes y aseguró la continuidad de una de las sociedades más exitosas de la historia reciente de la categoría.
Verstappen habló este jueves por primera vez después del anuncio y explicó que la negociación no representó un momento de tensión.
“No fue algo demasiado estresante. Creo que fue la decisión correcta. Me siento muy bien dentro del equipo y confiamos mucho en que podemos regresar a la cima durante los próximos años”, expresó.
El cuatro veces campeón también reveló el componente emocional de su permanencia en la estructura de Milton Keynes. “Antes de que Dietrich Mateschitz muriera, le dije que quería estar para siempre en Red Bull”, contó sobre la promesa que le había realizado al cofundador de la compañía.
Williams también cerró su formación
Durante el receso, Williams confirmó la continuidad de Alex Albon y Carlos Sainz. De esta manera, el equipo de Grove mantendrá en 2027 a la misma pareja y cerró uno de los frentes que todavía permanecían abiertos.
McLaren también tiene asegurados a Lando Norris y Oscar Piastri; Ferrari continuará con Charles Leclerc y Lewis Hamilton; y Mercedes sostendrá a Andrea Kimi Antonelli y George Russell.
El lugar que todavía espera Colapinto
En Alpine, Gasly cuenta con su lugar asegurado, mientras que el nombre de su compañero todavía figura como pendiente. Colapinto atraviesa su primera temporada completa con la escudería francesa y su continuidad permanece dentro de las principales decisiones que deberá tomar el equipo.
La situación del argentino se destaca dentro de una grilla que comenzó a perder espacios disponibles. Sin embargo, Alpine todavía no realizó un anuncio oficial sobre ese segundo asiento y, hasta que eso suceda, cualquier definición debe mantenerse en el terreno de las posibilidades.
Un jueves con movimientos y regresos
La actividad previa al Gran Premio de los Países Bajos también estuvo atravesada por la ausencia de Isack Hadjar, quien no podrá competir debido a una lesión en una muñeca. Liam Lawson ocupará su lugar en Red Bull, mientras que Yuki Tsunoda regresará a Racing Bulls para reemplazar al neozelandés.
Se trata de cambios exclusivos para el fin de semana de Zandvoort y que, por el momento, no representan anuncios para 2027. Sin embargo, ambos pilotos tendrán una oportunidad importante para mostrarse en momentos en que todavía quedan numerosos lugares por resolver.
Con Verstappen nuevamente como centro de atención, Williams con su formación completa y varias escuderías todavía evaluando sus próximos pasos, la Fórmula 1 regresó de las vacaciones con el mercado en plena actividad. En ese tablero, Colapinto conserva un lugar destacado: el argentino espera que Alpine transforme en confirmación el casillero que todavía aparece vacío junto a Gasly.
Los otros lugares que todavía no tienen dueño
El segundo asiento de Red Bull es otra de las grandes incógnitas. La renovación de Verstappen resolvió la principal cuestión del equipo, pero todavía falta conocer quién será su compañero en 2027. La baja de Isack Hadjar para Zandvoort y el ascenso temporal de Liam Lawson agregaron movimiento durante este jueves, aunque esas modificaciones responden únicamente a la lesión del francés y no representan una decisión para la próxima temporada.
Aston Martin es uno de los equipos que todavía no confirmó oficialmente a ninguno de sus dos pilotos para 2027. Por eso, sus dos lugares aparecen vacantes en la imagen de la futura grilla. La escudería deberá definir su alineación para una temporada en la que buscará consolidar su nuevo proyecto.
Haas se encuentra en una situación similar. La formación estadounidense aún no comunicó quiénes conducirán sus autos el próximo año y conserva sus dos butacas abiertas. En un mercado que comenzó a reducir sus espacios disponibles, cada anuncio puede influir sobre las decisiones de los demás equipos.
Racing Bulls también mantiene sin confirmar a sus dos pilotos. El regreso de Yuki Tsunoda para reemplazar a Lawson en Zandvoort y la presencia del joven Arvid Lindblad le darán al equipo un fin de semana particular, pero la formación para 2027 continúa sin una definición oficial.
De esta manera, los ocho lugares todavía pendientes se reparten entre el segundo auto de Red Bull, el segundo asiento de Alpine y las dos butacas de Aston Martin, Haas y Racing Bulls. Colapinto forma parte de ese grupo que espera novedades, aunque cuenta con una diferencia importante: actualmente ya ocupa el lugar que Alpine deberá resolver para la próxima temporada.