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La Fórmula 1 confirma el regreso del Gran Premio de Turquía desde 2027

El escenario elegido será nuevamente el tradicional circuito de Istanbul Park, un trazado que supo ganarse un lugar destacado dentro del campeonato por su exigencia técnica y su particular diseño, con curvas de alta velocidad y cambios de elevación que ponen a prueba tanto a pilotos como a ingenieros.