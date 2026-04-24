La Fórmula 1 continúa expandiendo su calendario, este viernes oficializó una noticia esperada por muchos: el regreso del Gran Premio de Turquía a partir de la temporada 2027, con un acuerdo vigente por cinco años que asegurará su presencia hasta 2031.
La Fórmula 1 confirma el regreso del Gran Premio de Turquía desde 2027
El escenario elegido será nuevamente el tradicional circuito de Istanbul Park, un trazado que supo ganarse un lugar destacado dentro del campeonato por su exigencia técnica y su particular diseño, con curvas de alta velocidad y cambios de elevación que ponen a prueba tanto a pilotos como a ingenieros.
El escenario elegido será nuevamente el tradicional circuito de Istanbul Park, un trazado que supo ganarse un lugar destacado dentro del campeonato por su exigencia técnica y su particular diseño, con curvas de alta velocidad y cambios de elevación que ponen a prueba tanto a pilotos como a ingenieros.
Desde 2005
Turquía no es ajena a la máxima categoría. El país albergó un total de nueve Grandes Premios entre 2005 y 2011, además de dos ediciones especiales en 2020 y 2021 durante el calendario alterado por la pandemia.
Precisamente en 2020, el británico Lewis Hamilton alcanzó allí su séptimo título mundial, igualando el récord histórico de Michael Schumacher.
Uno de los puntos más emblemáticos del circuito es la curva 8, una sección de múltiples vértices que se convirtió en un ícono moderno de la Fórmula 1 por la precisión y el compromiso que exige a los pilotos.
Esa característica técnica, sumada a carreras históricamente competitivas, consolidó a Istanbul Park como uno de los favoritos dentro del paddock.
En términos deportivos, el último ganador en suelo turco fue Valtteri Bottas en 2021, mientras que el récord de triunfos en el circuito lo ostenta el brasileño Felipe Massa, con tres victorias consecutivas entre 2006 y 2008.
Apuesta
El regreso también responde a una estrategia clara de crecimiento en mercados emergentes. Según datos oficiales, la Fórmula 1 cuenta con cerca de 19 millones de aficionados en Turquía, con un fuerte incremento en redes sociales y plataformas digitales en los últimos años.
Desde la organización, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, destacó la importancia del acuerdo y el valor simbólico de Estambul como ciudad puente entre Europa y Asia, mientras que desde la FIA remarcaron que esta reincorporación refleja el alcance global cada vez mayor del campeonato.
Con este anuncio, la Fórmula 1 no solo recupera un circuito de alto valor técnico y deportivo, sino que refuerza su apuesta por un calendario cada vez más internacional, combinando historia, espectáculo y expansión comercial.