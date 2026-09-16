La Fórmula 1 decidió redoblar su apuesta por las carreras Sprint. En 2027 habrá diez fines de semana con el formato corto, cuatro más que en la temporada actual y la mayor cantidad desde que la propuesta comenzó a formar parte del campeonato, en 2021.
Dos clasificaciones y una gran incógnita: Mónaco tendrá Sprint en 2027
La Fórmula 1 aumentará de seis a diez carreras cortas durante la próxima temporada. La llegada del formato a Montecarlo abre una pregunta inevitable: ¿puede una Sprint ofrecer algo diferente en el circuito donde adelantar parece imposible?
La lista incluye escenarios tan diferentes como Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dhabi. Sin embargo, entre todos esos nombres hay uno que concentra la atención y también despierta la mayor cantidad de preguntas.
Mónaco tendrá una Sprint por primera vez en su historia
La elección sorprende porque Montecarlo representa una contradicción difícil de resolver. Es uno de los lugares más esperados de la temporada, una carrera rodeada de historia, glamour y tradición, pero también es un circuito en el que los actuales autos de Fórmula 1 apenas encuentran espacio para intentar un adelantamiento.
Por eso, imaginar dos carreras durante un mismo fin de semana conduce rápidamente hacia la misma duda: si pasar a otro auto ya resulta complicado el domingo, ¿qué podrá ofrecer una competencia más corta y sin paradas obligatorias en boxes?
La respuesta quizá no esté solamente en la Sprint.
El verdadero atractivo puede encontrarse en todo lo que ocurrirá antes y después de esos 100 kilómetros del sábado. El formato dejará a los pilotos con una sola práctica de una hora antes de salir a disputar la Clasificación Sprint del viernes. Ya no tendrán tres sesiones para aprender cada reacción del auto, ajustar la puesta a punto y construir la confianza necesaria para transitar entre los guardarraíles.
En Mónaco, ese detalle puede cambiarlo todo.
Una vuelta perfecta en sus calles exige precisión, decisión y una confianza absoluta. No existe margen para corregir un exceso y cualquier error puede terminar contra las defensas. Con menos tiempo para prepararse, los pilotos deberán asumir ese desafío mucho antes de lo habitual.
Allí aparece la apuesta que realiza la Fórmula 1: tal vez la Sprint no garantice una sucesión de adelantamientos, pero la modificación del programa puede entregar un fin de semana más abierto, con mayores posibilidades de errores y hasta con dos grillas diferentes.
También permitirá ver dos clasificaciones en el escenario donde esa sesión suele convertirse en el momento más apasionante del Gran Premio. La primera ordenará la salida de la Sprint y la segunda, horas después de la carrera corta, definirá la grilla de partida del domingo.
No será un sábado sencillo. Los pilotos deberán competir por puntos durante la mañana y, poco tiempo después, volver a acercarse a los límites para buscar la mejor posición de salida. Un golpe durante la Sprint podría comprometer la clasificación principal y, en un circuito donde largar adelante resulta decisivo, condicionar todo el domingo.
Ese riesgo puede llevarlos a ser más prudentes durante la carrera corta, pero también añadirá una tensión diferente. Cada decisión tendrá consecuencias inmediatas.
Una apuesta que sigue creciendo
La Fórmula 1 sostiene su expansión con números. Según los datos difundidos por la propia categoría, la audiencia total de los fines de semana Sprint es un 12 por ciento superior a la de aquellos que mantienen el formato tradicional. La Clasificación Sprint llega a despertar hasta tres veces más interés que una sesión de entrenamientos.
Además, el 82 por ciento de quienes asistieron a estos eventos considera que el formato agrega valor a su entrada, al ofrecer sesiones competitivas durante los tres días. Otro 75 por ciento de los aficionados consultados cree que las Sprint aportan mayor valor al calendario.
Desde su incorporación en 2021, la presencia de las carreras cortas creció de manera constante. Fueron tres en cada una de las dos primeras temporadas, aumentaron a seis entre 2023 y 2026 y llegarán a diez el próximo año.
Baréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi recibirán el formato por primera vez. Canadá lo hará por segundo año consecutivo; Silverstone organizará su tercera Sprint y Monza, la segunda. Qatar llegará a cuatro, mientras que Interlagos disputará su sexta y seguirá siendo el circuito que más veces la recibió.
La temporada comenzará con tres Sprint en sus primeras cuatro fechas y concluirá con dos consecutivas, en Qatar y Abu Dhabi. Así, habrá más puntos disponibles tanto en el inicio como en el tramo decisivo del campeonato.
Cada carrera corta tendrá una extensión de 100 kilómetros, alrededor de un tercio de la distancia de un Gran Premio, y durará aproximadamente 30 minutos. Los ocho primeros sumarán puntos, desde ocho para el ganador hasta uno para quien finalice en la octava posición. Un piloto podrá obtener hasta 33 unidades durante un mismo fin de semana si gana la Sprint y también el Gran Premio.
La expansión parece definitivamente encaminada. La Fórmula 1 encontró una manera de reemplazar prácticas por sesiones que entregan puntos, aumentan la audiencia y mantienen algo importante en juego desde el viernes.
Mónaco será su prueba más particular. Es posible que la carrera corta no resuelva el antiguo problema de los adelantamientos, pero una sola práctica y dos clasificaciones pueden alterar la lógica habitual del fin de semana.
Quizá la gran apuesta no consista en esperar que la Sprint transforme las calles de Montecarlo. Tal vez se trate de comprobar si puede volver más incierto todo lo que suceda alrededor de ellas. La respuesta llegará en junio de 2027.