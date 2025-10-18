Franco Colapinto clasificó 15º para la carrera principal del GP de Estados Unidos

El argentino Franco Colapinto finalizó 15º este sábado por la tarde en la prueba de clasificación principal del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.
La pole quedó en manos de Verstappen de Red Bull. Pierre Gasly de Alpine se ubicó 14º.
El argentino Franco Colapinto finalizó 15º este sábado por la tarde en la prueba de clasificación principal del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.
El piloto de la escudería Alpine se ubicó por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien saldrá 14º este domingo en el Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas.
La pole position quedó en manos del neerlandés Max Verstappen de Red Bull. El segundo lugar fue para el británico Lando Norris de McLaren, mientras que el tercero en la grilla será el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.
Más temprano en la misma jornada, Colapinto había terminado 14º en la carrera Sprint. Su compañero Gasly terminó 10º y el ganador fue Max Vertsappen de Red Bull.
Este domingo, la carrera se disputará desde las 18, hora argentina, con transmisión de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.
Sábado 18 de octubre
Clasificación: 18 horas a 19 horas
Domingo 19 de octubre
Carrera: 16 horas
El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel. Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.