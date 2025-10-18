#HOY:

Franco Colapinto clasificó 15º para la carrera principal del GP de Estados Unidos

La pole quedó en manos de Verstappen de Red Bull. Pierre Gasly de Alpine se ubicó 14º.

Franco Colapinto. Crédito: Jerome Miron-Imagn Images
 22:01
 / 
Por: 

El argentino Franco Colapinto finalizó 15º este sábado por la tarde en la prueba de clasificación principal del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1.

El piloto de la escudería Alpine se ubicó por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien saldrá 14º este domingo en el Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 18, 2025 Alpine's Franco Colapinto in action during qualifying REUTERS/Jakub PorzyckiFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Jakub Porzycki

La pole position quedó en manos del neerlandés Max Verstappen de Red Bull. El segundo lugar fue para el británico Lando Norris de McLaren, mientras que el tercero en la grilla será el monegasco Charles Leclerc de Ferrari.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 18, 2025 Red Bull's Max Verstappen celebrates after qualifying in pole position REUTERS/Evelyn HocksteinMax Verstappen. Crédito: REUTERS/Evelyn Hockstein

Más temprano en la misma jornada, Colapinto había terminado 14º en la carrera Sprint. Su compañero Gasly terminó 10º y el ganador fue Max Vertsappen de Red Bull.

Oct 17, 2025; Austin, TX, USA; BWT Alpine F1 Team driver Pierre Gasly (10) of Team France qualifying for the Sprint race for the Grand Prix at Circuit of The Americas Austin. Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn ImagesPierre Gasly. Crédito: Thomas Shea-Imagn Images

Este domingo, la carrera se disputará desde las 18, hora argentina, con transmisión de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.

Cómo sigue la agenda

Sábado 18 de octubre

Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16 horas

Cómo es el circuito

El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel. Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.

  • Número de vueltas: 56
  • Longitud del circuito: 5.513 kilómetros
  • Distancia de carrera: 308,728 kilómetros
  • Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

