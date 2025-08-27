Publicaron los contratos de todos los pilotos: Colapinto sigue en Alpine pero con una cláusula especial

Con la actividad de la Fórmula 1 a punto de reanudarse este fin de semana, la organización del campeonato reveló un dato que puso a todos a hablar: los contratos actualizados de los 20 pilotos del paddock. Entre ellos, el del argentino Franco Colapinto, quien mantiene su butaca en Alpine aunque bajo una condición especial.
En una publicación realizada en las redes oficiales de la Fórmula 1, se detalló el estatus contractual de todos los corredores de cara a 2026. En el caso del piloto argentino, se confirmó que su vínculo con Alpine es carrera por carrera, una modalidad inusual que, sin embargo, ya era conocida por el entorno del corredor y sus fanáticos.
Colapinto compartió la imagen con su compañero de equipo, Pierre Gasly, cuyo contrato sí tiene continuidad hasta 2026. De esta forma, la estructura francesa apuesta al argentino con un modelo condicional: si responde con buenos resultados, podría renovar.
La Fórmula 1 publicó el estado contractual de todos los pilotos de cara al cierre de temporada.
Objetivo: sumar puntos y asegurar el futuro
Para el joven de Pilar, que ya participó en varias pruebas y tuvo su debut en Silverstone este año, la prioridad es demostrar consistencia y terminar bien el campeonato. Tiene aseguradas al menos 10 carreras más en lo que resta de 2025, pero necesita sumar puntos, cumplir los objetivos técnicos del equipo y mantenerse competitivo para aspirar a una renovación formal de cara a la próxima temporada.
La situación no es sencilla: Alpine está en plena reestructuración y Colapinto deberá rendir tanto en pista como fuera de ella, con gestión de medios, patrocinadores y simulador.
Pierre Gasly tiene contrato hasta 2026; Colapinto aún debe ganarse su lugar para 2026. Foto: Reuters
Qué pasa con el resto de los pilotos
Entre las principales novedades del informe publicado por la F1 se destaca que Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, mientras que Carlos Sainz firmó con Williams hasta 2026, lo mismo que Lewis Hamilton y Charles Leclerc con Ferrari.
Mercedes confirmó a Kimi Antonelli y George Russell por un año más, mientras que McLaren retiene a Oscar Piastri y Lando Norris al menos hasta 2027 y 2026 respectivamente.
Red Bull, por su parte, sostiene a Yuki Tsunoda y Liam Lawson para 2025, mientras Fernando Alonso y Lance Stroll continúan con Aston Martin hasta 2026. En Sauber (que en breve será Audi), se destacan Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como los nombres del futuro.
Próxima cita: Zandvoort
La acción se reanuda este fin de semana en Países Bajos, donde Colapinto correrá en un circuito que ya conoce y donde Alpine espera mejorar con una nueva evolución aerodinámica. El argentino expresó que “hay un dato clave que podría ayudar” y dejó en claro que el equipo estará atento al comportamiento del auto en curvas medias.
