Austin tiene un lugar especial en el recorrido de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Allí sumó puntos con Williams en 2024 y protagonizó una maniobra sobre Fernando Alonso que después fue elegida como el adelantamiento del año. Ahora vuelve con Alpine, en un momento en el que necesita recuperar buenas sensaciones y encontrar una respuesta en los resultados.
Austin, una oportunidad para que Colapinto vuelva a sonreír
Después de varias carreras difíciles, Franco trabajó con sus ingenieros en Enstone antes de la gira por Estados Unidos, México y Brasil. El argentino espera recuperar resultados en un circuito que le trae buenos recuerdos.
El Gran Premio de Estados Unidos abrirá un trio de de fines de semana que continuará en México y Brasil. Para Franco, también será la oportunidad de sentir más cerca el acompañamiento de los argentinos.
“Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y de empezar una de las seguidillas de tres carreras más divertidas del año. Correr en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí, y puedo disfrutar de mucho apoyo de los aficionados al estar más cerca de casa”, expresó en la previa.
Ese entusiasmo convive con la necesidad de mejorar. El propio Colapinto reconoció las dificultades de las últimas competencias y contó cómo aprovechó los días previos al viaje.
“Venimos de una serie de carreras difíciles en las últimas semanas, pero estuve de nuevo en Enstone con mis ingenieros y todos trabajamos mucho para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores”, señaló.
Su paso por la fábrica forma parte de esa búsqueda. Alpine necesita trasladar el trabajo de preparación a la pista y sostenerlo durante todo el fin de semana. Franco lo planteó sin anticipar soluciones: “Tenemos mucho trabajo por hacer en pista y estoy motivado para hacerlo y volver a tener un buen fin de semana en Austin”.
El Circuito de las Américas ofrece un desafío que entusiasma a los pilotos. La subida hacia la primera curva, las rápidas sucesiones de cambios de dirección y las oportunidades de sobrepaso combinan exigencia con posibilidades de avanzar. Colapinto cree que los autos de esta temporada pueden contribuir al espectáculo.
“La pista es increíble para manejar y, con los autos de este año, creo que habrá carreras emocionantes para que disfruten los aficionados”, anticipó.
Gasly y el desafío de completar el trabajo
Las palabras de Pierre Gasly ayudan a entender dónde está una de las cuentas pendientes del equipo. El francés ingresó a Q3 en los últimos tres Grandes Premios, pero esa velocidad a una vuelta no tuvo la recompensa esperada los domingos.
“Mi objetivo es continuar con esa racha y transformar ese ritmo en buenos puntos para el equipo”, explicó.
Alpine destaca que al menos uno de sus pilotos estuvo entre los diez mejores de la clasificación en cada uno de los últimos cinco Grandes Premios. Es una base sobre la cual trabajar, aunque todavía falta darle continuidad en carrera.
“Han sido unas semanas difíciles para nosotros como equipo, en las que los resultados no nos acompañaron. Sabemos lo que está en juego en el campeonato y, en este momento, la situación no nos favorece”, admitió Gasly.
Austin encuentra a los dos pilotos con una intención compartida: volver a sumar. Para Colapinto, el regreso también tiene el atractivo de un circuito en el que ya pudo destacarse y de unas tribunas que prometen hacerlo sentir cerca de casa. El trabajo con sus ingenieros ya tuvo su espacio en Enstone. Ahora llegará el momento de buscar esa recuperación al volante.
Los antecedentes que ilusionan a Alpine
Buenos resultados en Norteamérica. Alpine terminó entre los diez primeros en todas las carreras Sprint y Grandes Premios disputados este año en Miami y Canadá.
Cinco Grandes Premios con presencia en Q3. Al menos uno de sus pilotos llegó a la última instancia de clasificación en cada una de las últimas cinco fechas.
Gasly tiene una racha propia en Austin. El francés alcanzó la Q3 con todos los equipos para los que corrió en este circuito y siempre superó a su compañero en la clasificación del Gran Premio.
Un recuerdo especial para Colapinto. En Austin 2024, en su cuarta participación en un Gran Premio de Fórmula 1, Franco sumó puntos y realizó el sobrepaso a Fernando Alonso que luego fue elegido como el mejor del año.