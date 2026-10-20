Rafael Câmara eligió el número 50 pensando en su fecha de nacimiento y en una charla con su papá. Pero la identificación que quiere llevar en su debut con Haas en 2027 también guarda un antecedente especial para los argentinos: Juan Manuel Fangio la utilizó en su Maserati cuando ganó el Gran Premio de Italia de 1953, en Monza.
Câmara eligió para su debut en la F1 un número con el que ganó Fangio
El brasileño quiere llevar el 50 cuando debute con Haas en 2027. Lo eligió por su fecha de nacimiento, pero también tiene un antecedente argentino: Fangio lo utilizó en su victoria en Monza en 1953.
Su primera opción era el cinco, pero ese número pertenece a su compatriota Gabriel Bortoleto. La alternativa apareció en familia.
“Mi cumpleaños es el 05/05/2005. Lo hablé con mi papá y él me dijo que el 50 tenía sentido por la fecha de nacimiento”, contó Câmara en una entrevista publicada por el sitio oficial de la Fórmula 1.
La elección todavía debe quedar confirmada en la lista oficial de inscriptos de la FIA. Mientras tanto, el brasileño empieza a imaginar los detalles de una etapa que se abrirá en 2027, cuando ocupe el lugar de Esteban Ocon en Haas.
Dos días para demostrarlo
Antes de recibir la confirmación, Câmara tuvo que atravesar una prueba decisiva. En el Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal, participó de dos jornadas con un auto de temporadas anteriores, bajo el programa conocido como TPC. Allí se midió con Ryo Hirakawa, otro de los candidatos a la butaca.
El desafío reunía varias dificultades: un circuito nuevo para él, un auto que debía conocer y un equipo con el que necesitaba empezar a entenderse. Todo, además, con la presión de saber lo que estaba en juego.
“Sabía que la prueba iba a ser importante y que tenia que rendir”, explicó.
Câmara contó que intentó concentrarse en aprender, aplicar lo aprendido y disfrutar de una oportunidad por la que había trabajado durante años. Al terminar, sintió que había entregado todo lo que tenía. Esa tranquilidad lo acompañaba incluso antes de conocer la decisión de Haas.
Su actuación convenció a Ayao Komatsu. Y la respuesta llegó por teléfono.
La llamada y el abrazo
Câmara estaba en Milán cuando el director de Haas lo llamó para comunicarle que el lugar era suyo. La primera reacción fue una pregunta: “¿Estás seguro?”.
Después llegaron la alegría y las ganas de compartir la noticia. Sus padres estaban allí y pudo contárselos personalmente, con un abrazo que reunió el esfuerzo de muchos años.
“Estoy enormemente feliz, especialmente por mis padres. Ellos hicieron muchos sacrificios”, expresó.
El brasileño explicó que su familia no venía del automovilismo y que, al comienzo, tampoco conocía el camino que debía recorrer para transformar la pasión de un chico en una carrera profesional. Fueron aprendiendo mientras lo acompañaban.
Ahora, con su llegada a Haas anunciada, puede disfrutar de ese recorrido y empezar a pensar en lo que viene.
Un número que también llevó Fangio
El 50 que eligió Câmara tiene su propia historia en el Mundial. Juan Manuel Fangio lo llevó en su Maserati cuando ganó el Gran Premio de Italia de 1953, en Monza. Es un antecedente que conecta ese número con uno de los grandes nombres del automovilismo argentino.
Más cerca en el tiempo, Oliver Bearman lo utilizó con Haas en los Grandes Premios de Azerbaiyán y San Pablo de 2024, cuando reemplazó a Kevin Magnussen. www.fia.com
Para Câmara, la elección tiene una explicación familiar: su fecha de nacimiento y una charla con su papá. Si la FIA confirma el número, el brasileño comenzará a escribir su propio capítulo con el 50.