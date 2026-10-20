La Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha en Austin. El Circuito de las Américas será el primer destino de un triplete americano que continuará en Ciudad de México y San Pablo, que pondrán a prueba a pilotos y equipos en la parte final del campeonato.
El desafío de Austin: encontrar velocidad y cuidar los neumáticos
El GP de Estados Unidos abrirá el triplete de carreras americanas, Texas, México y Brasil. Sin Sprint y con tres entrenamientos disponibles, los equipos tendrán más tiempo para preparar sus autos en un circuito que exige tanto como permite.
Para el Gran Premio de Estados Unidos, Pirelli eligió los compuestos C2, C3 y C4, identificados como duro, medio y blando, respectivamente. La selección recupera una combinación utilizada en otras temporadas y deja atrás la propuesta de 2025, cuando hubo un salto entre la goma más dura, la C1, y la media, la C3.
El antecedente del año pasado explica parte de esa decisión: los medios concentraron el 51% de las vueltas de carrera y los blandos, el 43%. El duro apenas representó el 6%. Ahora, la presencia del C2 ofrece una alternativa para extender los tramos entre cambios de neumáticos, aunque el calor y el desgaste tendrán mucho que decir.
Más tiempo para encontrar el auto
Austin recupera el formato tradicional, sin Sprint, después de que Singapur recibiera la última carrera corta del año. Las escuderías contarán con tres sesiones de entrenamientos para trabajar en el equilibrio de los autos, comparar neumáticos y preparar la clasificación y la carrera.
En un trazado como el texano, ese tiempo puede resultar valioso. Sus 5,513 kilómetros combinan curvas rápidas, cambios de dirección y sectores lentos en los que resulta fundamental acelerar bien a la salida.
La puesta a punto debe permitir una buena velocidad en las rectas y, al mismo tiempo, ofrecer estabilidad y adherencia en las zonas de curvas. Encontrar ese equilibrio será uno de los trabajos centrales desde el viernes.
El desgaste, bajo la lupa
Según el informe previo de Pirelli, las exigencias sobre los neumáticos se reparten entre ambos ejes. En el primer sector, las curvas veloces y los cambios de dirección castigan especialmente a los delanteros. En el tercero, las sucesivas aceleraciones desde baja velocidad elevan la temperatura de los traseros y pueden hacerles perder rendimiento.
También habrá que observar el comportamiento del asfalto. Este año se renovó el tramo comprendido entre las curvas 9 y 11, mientras que en el resto del circuito el envejecimiento de la superficie sigue influyendo en el desgaste.
Por eso, Pirelli anticipa que la pérdida de goma por el uso podría tener más peso que el graining, la formación de pequeños grumos sobre la superficie del neumático. La advertencia tiene un antecedente: en la edición anterior, algunas cubiertas terminaron con niveles de desgaste muy elevados.
La actividad de las categorías que acompañan a la Fórmula 1 contribuirá a mejorar la adherencia. Entre ellas estará la Porsche Carrera Cup North America, que definirá su temporada en Austin.
¿Una sola parada?
La carrera tendrá 56 vueltas, para completar 308,405 kilómetros. Pirelli estima que ingresar a cambiar neumáticos demandará una pérdida de unos 21,5 segundos en condiciones normales, un dato que los equipos deberán considerar al elegir su estrategia.
El C2 como compuesto duro ofrece una opción para plantear una carrera con una única detención en la calle de boxes. Sin embargo, esa posibilidad deberá confirmarse en los entrenamientos: las temperaturas habitualmente altas de Austin pueden acelerar la degradación y obligar a revisar los planes.
En 2025, trece pilotos eligieron la secuencia de medios y blandos. Charles Leclerc, tercero en aquella carrera, tomó otro camino: largó con los blandos para aprovechar su mayor adherencia en los primeros metros.
Con una selección diferente y más tiempo de preparación, los equipos volverán a hacer sus cuentas. Las pruebas del viernes ayudarán a entender cuánto pueden exigirles a las cubiertas y si una sola parada alcanza para sostener el ritmo hasta la bandera a cuadros.