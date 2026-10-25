Una modificación en el Aston Martin de Lance Stroll cambió la grilla de partida en Austin. El canadiense saldrá desde la calle de boxes y el argentino avanzará una posición, aunque mantiene la sanción de diez puestos.
Colapinto gana un lugar y largará 20° en el Gran Premio de Estados Unidos
Pese al recargo en la grilla, el piloto argentino largará un puesto más adelante en Austin por las modificaciones técnicas en el monoplaza de Lance Stroll.
Franco Colapinto tendrá un lugar menos por recuperar cuando se apaguen los semáforos en Austin. Un cambio de último momento en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos lo dejó en la 20ª posición, después de que se informara que Lance Stroll deberá comenzar la carrera desde la calle de boxes.
El canadiense tenía asignado el puesto 16, pero Aston Martin decidió reemplazar componentes de su monoplaza. Su salida de la grilla permite que los pilotos ubicados detrás avancen un casillero.
Entre ellos está Colapinto, quien inicialmente debía largar 21°. También se beneficia Sergio Pérez: el mexicano de Cadillac partirá 18°.
La sanción se mantiene
El movimiento no modifica la penalización del argentino. Colapinto recibió diez posiciones de recargo por incorporar una cuarta unidad de control electrónico en su Alpine, por encima de la cantidad permitida para la temporada.
Se trata de un componente de la unidad de potencia. Su reemplazo no implica por sí mismo una mejora de potencia ni garantiza mayor velocidad en las rectas: la consecuencia concreta para este fin de semana es la sanción que condiciona su ubicación de partida.
Franco había alcanzado la Q2 el sábado, después de dedicar las tres sesiones de entrenamientos a preparar el ritmo de carrera. Desde ese trabajo, Alpine buscará construir una recuperación.
La largada y el ritmo, las apuestas de Alpine
Steve Nielsen, director deportivo del equipo, reconoció la dificultad de avanzar desde las últimas posiciones, aunque destacó dos aspectos que alimentan la expectativa: las largadas del argentino y el comportamiento del auto con una carga elevada de combustible.
“Sabemos que será muy difícil remontar posiciones desde el fondo de la parrilla”, señaló el británico.
Aun así, calificó como “prometedor” el ritmo mostrado durante los entrenamientos del viernes y planteó como objetivo intentar acercarse a las posiciones que entregan puntos.
Para Colapinto, la primera oportunidad estará en la subida hacia la curva inicial. Después deberá encontrar un equilibrio entre avanzar y conservar los neumáticos, con una estrategia que le permita aprovechar espacios sin perder demasiado tiempo detrás de otros autos.
El cambio de grilla ofrece una pequeña ayuda antes de comenzar. La parte más exigente seguirá estando en pista: sostener el ritmo y transformar las oportunidades en posiciones.