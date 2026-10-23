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GP de Estados Unidos Austin

Lindblad y Bortoleto también perderán puestos en Austin

El piloto de Racing Bulls tendrá cinco lugares de penalización y el brasileño de Audi deberá largar desde el fondo.

Gabriel Bortoleto, al volante de su Audi durante los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, el domingo deberpa penalizar 20 puestos en la grilla. REUTERS/Mike SegarGabriel Bortoleto, al volante de su Audi durante los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas de Austin, el domingo deberpa penalizar 20 puestos en la grilla. REUTERS/Mike Segar
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La grilla de partida del Gran Premio de Estados Unidos tendrá modificaciones más allá de lo que ocurra en la clasificación. Franco Colapinto, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto recibieron sanciones por incorporar componentes de la unidad de potencia que superan la cantidad permitida durante la temporada.

Para el argentino, la penalización será de diez posiciones. Alpine instaló una cuarta unidad de control electrónico en su auto, una decisión que condiciona su búsqueda de puntos en el Circuito de las Américas.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 23, 2026 RB's Arvid Lindblad arrives ahead of practice IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome MironArvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, llega al Circuito de las Américas sabiendo que perderá cinco posiciones en la grilla del domingo. IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron

El resultado que consiga el sábado será la referencia sobre la que se aplicará la sanción. Sin embargo, su ubicación definitiva también dependerá de cómo se ordene la grilla con las penalizaciones de los otros pilotos.

Lindblad perderá cinco lugares

Racing Bulls volvió a cambiar el motor de combustión interna del auto de Lindblad. El británico ya había largado desde el fondo en Malasia, donde utilizó su quinto motor de la temporada, y en Austin incorporó el sexto, cuando la asignación permitida es de cuatro.

Como ya había superado el límite de ese componente, esta nueva sustitución le costará cinco posiciones.

La situación también tiene interés para Alpine, que busca descontar la diferencia con Racing Bulls en la pelea de la zona media. Tanto Colapinto como Lindblad deberán afrontar el domingo una carrera condicionada por sus respectivas sanciones.

Bortoleto, desde el fondo

Audi realizó una renovación más amplia en el auto de Bortoleto. El brasileño incorporó su cuarta batería y su cuarta unidad de control electrónico, cambios que suman veinte posiciones de penalización y lo obligan a partir desde el fondo de la grilla.

El equipo también reemplazó el motor de combustión interna, el turbocompresor, el conjunto de escapes y un componente auxiliar de la unidad de potencia. Esos elementos permanecen dentro de la asignación autorizada y no agregan sanciones.

colapinto alpineFranco penalizará diez posiciones en la grilla de la competencia del GP de Estados Unidos el domingo. Foto Alpine

El criterio reglamentario establece diez puestos por la primera vez que se excede el cupo de un determinado componente y cinco por las siguientes sustituciones de ese mismo tipo. Las penalizaciones se acumulan y, cuando superan los quince lugares en una misma fecha, el piloto debe largar desde el fondo.

Por eso, la clasificación no alcanzará por sí sola para conocer el orden de salida del domingo. Colapinto buscará quedar lo más adelante posible para reducir el impacto de su sanción, mientras espera la conformación definitiva de una grilla que ya tiene a tres pilotos obligados a remontar.

La clasificación se disputará el sábado a las 18 de Argentina, mientras que la carrera comenzará el domingo a las 17 horas

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