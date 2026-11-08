Franco Colapinto ya ganó dos lugares antes de que se apaguen los semáforos en Interlagos. El argentino, que figuraba 15.º en la grilla provisoria, largará 13.º en el Gran Premio de San Pablo. A su lado estará la Ferrari de Charles Leclerc y justo detrás partirá su compañero de Alpine, Pierre Gasly. www.fia.com
Colapinto larga 13.º en Interlagos
El argentino de Alpine compartirá la séptima fila con Charles Leclerc. Lando Norris partirá desde la pole y el flamante campeón Kimi Antonelli lo acompañará en la primera fila.
La grilla se terminó de acomodar el domingo. Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto recibieron diez puestos de sanción cada uno por cambios en la unidad de potencia. El británico de Racing Bulls quedó 18.º y el brasileño de Audi, 19.º. Su compatriota Rafael Câmara largará 11.º en su debut en Fórmula 1 con Haas. STARTING GRID
La lluvia del sábado y las sanciones dejaron una grilla poco habitual. Detrás de Norris y Antonelli estarán Liam Lawson y Nico Hülkenberg, en la segunda fila. George Russell, que había sido segundo en la clasificación, largará séptimo por una penalización de cinco puestos. Federation Internationale de l'Automobile
En el fondo quedaron Lewis Hamilton, Max Verstappen y Sergio Pérez. El piloto de Ferrari acumuló 75 puestos de sanción por cambios en la unidad de potencia y largará 20.º. Verstappen y Pérez recibieron 30 cada uno y ocuparán los dos últimos lugares. La carrera está prevista para las 14, hora argentina, a 71 vueltas.
La grilla de partida
Fila Puesto impar Puesto par
1 1. Lando Norris 2. Kimi Antonelli
2 3. Liam Lawson 4. Nico Hülkenberg
3 5. Isack Hadjar 6. Oliver Bearman
4 7. George Russell 8. Fernando Alonso
5 9. Alexander Albon 10. Oscar Piastri
6 11. Rafael Câmara 12. Carlos Sainz
7 13. Franco Colapinto 14. Charles Leclerc
8 15. Pierre Gasly 16. Lance Stroll
9 17. Valtteri Bottas 18. Arvid Lindblad
10 19. Gabriel Bortoleto 20. Lewis Hamilton
11 21. Max Verstappen 22. Sergio Pérez