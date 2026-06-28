#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Fórmula 1

Cómo ver en vivo este domingo la carrera del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto y Alpine regresan a la acción de la máxima categoría del automovilismo. Los detalles para la competencia en el Red Bull Ring de Spielberg.

Franco Colapinto rodando en Austria. Crédito: REUTERS/Lisa LeutnerFranco Colapinto rodando en Austria. Crédito: REUTERS/Lisa Leutner
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 con el regreso de Franco Colapinto a la actividad tras una semana de descanso.

Mirá tambiénAustria se prepara para una carrera de estrategias abiertas

Luego del 10° puesto en el Gran Premio de España, el piloto argentino de Alpine buscará una nueva carrera con puntos, en el marco de una temporada de mayores expectativas respecto a la anterior.

Formula One F1 - Austrian Grand Prix - Red Bull Ring, Spielberg, Austria - June 26, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during practice REUTERS/Leonhard FoegerFranco Colapinto rodando en Austria. Crédito: REUTERS

Colapinto se ubica en la 12° colocación de la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, está 8° con 41. Alpine se mantiene 5° con unidades en el Campeonato de Constructores.

Cuándo se corre y cómo verlo

La carrera se disputa este domingo 28 de julio desde las 10, hora argentina, con transmisión de Disney+, Fox Sports y F1 TV.

La Fórmula 2 tendrá una nueva presentación para Nicolás Varrone en la carrera principal el domingo 6:10, hora argentina.

Nicolás Varrone completó un fin de semana difícil en la FIA Fórmula 2Nicolás Varrone.

Por su parte, la Fórmula 3 disputará la cuarta fecha de la temporada con la carrera principal el domingo 4:40, hora argentina.

Cómo es el Circuito del GP de Austria de la F1

El Red Bull Ring, antiguamente conocido como Osterreichring, es una de las pistas más cortas y modernas del calendario de la Máxima. Inaugurado en 1996, este circuito se caracteriza por su adrenalina gracias a sus tres largas rectas y sus curvas rápidas tanto en subida como en bajada, que convierten al trazado en un auténtico tobogán.

Mirá tambiénLa FIA declara riesgo térmico para el GP de Austria: qué cambia para los pilotos y los equipos
  • Longitud: 4.318 km
  • Vueltas: 71 (distancia de carrera: 306,452 km)
  • Curvas: 16
  • Récord de vuelta: 1:06.957 - Kimi Raikkonen (2018)
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Fórmula 1
Franco Colapinto
Automovilismo
Alpine

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro