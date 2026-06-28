Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 con el regreso de Franco Colapinto a la actividad tras una semana de descanso.
Cómo ver en vivo este domingo la carrera del Gran Premio de Austria
Franco Colapinto y Alpine regresan a la acción de la máxima categoría del automovilismo. Los detalles para la competencia en el Red Bull Ring de Spielberg.
Luego del 10° puesto en el Gran Premio de España, el piloto argentino de Alpine buscará una nueva carrera con puntos, en el marco de una temporada de mayores expectativas respecto a la anterior.
Colapinto se ubica en la 12° colocación de la tabla de posiciones con 16 puntos, mientras que su compañero, el francés Pierre Gasly, está 8° con 41. Alpine se mantiene 5° con unidades en el Campeonato de Constructores.
Cuándo se corre y cómo verlo
La carrera se disputa este domingo 28 de julio desde las 10, hora argentina, con transmisión de Disney+, Fox Sports y F1 TV.
La Fórmula 2 tendrá una nueva presentación para Nicolás Varrone en la carrera principal el domingo 6:10, hora argentina.
Por su parte, la Fórmula 3 disputará la cuarta fecha de la temporada con la carrera principal el domingo 4:40, hora argentina.
Cómo es el Circuito del GP de Austria de la F1
El Red Bull Ring, antiguamente conocido como Osterreichring, es una de las pistas más cortas y modernas del calendario de la Máxima. Inaugurado en 1996, este circuito se caracteriza por su adrenalina gracias a sus tres largas rectas y sus curvas rápidas tanto en subida como en bajada, que convierten al trazado en un auténtico tobogán.
- Longitud: 4.318 km
- Vueltas: 71 (distancia de carrera: 306,452 km)
- Curvas: 16
- Récord de vuelta: 1:06.957 - Kimi Raikkonen (2018)