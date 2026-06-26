El intenso calor fue uno de los grandes protagonistas del viernes de Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria. Con temperaturas que alcanzaron los 35°C en el ambiente y 53°C sobre el asfalto, los equipos aprovecharon las dos sesiones de entrenamientos para evaluar el comportamiento de los tres compuestos elegidos por Pirelli para este fin de semana: C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando).
Austria se prepara para una carrera de estrategias abiertas
Las altas temperaturas registradas durante el viernes marcaron el trabajo de los equipos en el Red Bull Ring. Según el análisis de Pirelli, el desgaste de los neumáticos podría llevar a una carrera con dos detenciones en boxes, aunque todavía existen diferentes alternativas estratégicas.
Durante la primera práctica libre hubo un uso equilibrado de las tres opciones, aunque Red Bull fue el único equipo que comenzó la actividad con el compuesto más blando. En la segunda sesión, en cambio, la mayoría de los pilotos concentró su trabajo en los neumáticos medios y blandos.
Kimi Antonelli fue el más rápido del viernes con un tiempo de 1m07s014 utilizando el compuesto C5, seguido por Oscar Piastri y Lando Norris. Sin embargo, más allá de la vuelta rápida, gran parte de la atención estuvo puesta en las simulaciones de carrera, donde la mayoría de los equipos optó por completar tandas largas con el neumático medio.
Pirelli ve una carrera con dos detenciones
El ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra, explicó que el trabajo realizado durante el viernes dejó un amplio abanico de posibilidades estratégicas para la competencia del domingo.
"La jornada fue muy útil para recopilar información sobre los tres compuestos, tanto en vueltas rápidas como en tandas largas. Algunos equipos reservaron un juego de neumáticos duros para el resto del fin de semana y otros ya lo utilizaron, por lo que podríamos ver estrategias diferentes en carrera", señaló.
No obstante, el elevado desgaste provocado por las altas temperaturas y la abrasividad del asfalto hacen pensar, por el momento, en una competencia con dos ingresos a boxes. "Con la degradación observada, lo más probable es una carrera a dos paradas", afirmó Berra.
El análisis de Pirelli también muestra que los compuestos duro (C3) y medio (C4) presentan un comportamiento muy similar en cuanto a adherencia, mientras que el blando (C5) ofreció un rendimiento muy competitivo en clasificación, con algunos pilotos incluso mejorando sus tiempos en una segunda vuelta lanzada.
Sin embargo, el compuesto más blando todavía genera algunas dudas para la carrera. "La goma blanda fue poco utilizada en tandas largas, por lo que todavía no tenemos una referencia clara sobre su rendimiento con muchos kilómetros. Si las temperaturas siguen aumentando durante el fin de semana, podría ser la opción menos conveniente para quienes busquen una estrategia conservadora", concluyó Berra.
Con los datos obtenidos durante el viernes, los equipos continuarán afinando sus planes durante la tercera práctica libre antes de definir la estrategia definitiva para el Gran Premio de Austria.
El futuro de Verstappen
En el circuito de Spielberg, la escudería estrenó el paquete de actualizaciones más importante de la temporada con el objetivo de reducir la diferencia con los líderes, una evolución que también podría resultar determinante para el futuro de Max Verstappen y la planificación de pilotos para 2027.
En la previa del fin de semana, el director del equipo, Laurent Mekies, aseguró que el tetracampeón del mundo mantiene su intención de continuar en Red Bull, aunque reconoció que la clave pasa por volver a poner al RB22 en condiciones de pelear por victorias.
Verstappen tiene contrato hasta finales de 2028, aunque distintas versiones sostienen que existen cláusulas de rendimiento que podrían permitirle negociar una salida anticipada si el equipo no recupera competitividad.