El mundo de las artes marciales en Brasil atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Gustavo Ferro, tricampeón nacional de Muay Thai. El deportista, de 31 años, falleció durante un enfrentamiento en la guerra de Ucrania, según confirmó su familia.
Murió en la guerra de Ucrania un tricampeón brasileño de Muay Thai: tenía 31 años
Gustavo Ferro había conquistado tres títulos en la disciplina y contaba con una reconocida trayectoria en los deportes de combate. Su muerte fue confirmada por su entorno.
La noticia fue comunicada a sus allegados por el comandante que estaba a cargo del brasileño en territorio ucraniano.
Quién era Gustavo Ferro
Nacido en Río de Janeiro, Gustavo Ferro vivía desde hacía aproximadamente 20 años en Cabo Frio, en el barrio Palmeiras, junto a sus padres y su hermana.
Desde los 16 años se dedicó a las artes marciales y consiguió consagrarse en tres oportunidades campeón brasileño de Muay Thai en la categoría de hasta 80 kilos.
Su trayectoria deportiva también estuvo marcada por un duro momento: permaneció un año y medio alejado de las competencias luego de sufrir una grave lesión medular durante un entrenamiento.
A pesar de las dificultades, logró continuar con su carrera y se ganó el cariño de sus familiares y amigos.
Cómo fue el ataque
Según la información que recibió la familia, Ferro y otros integrantes de su equipo fueron alcanzados por una granada lanzada desde un dron mientras se encontraban en el frente de batalla.
El comandante ucraniano les explicó que el lugar donde quedó el cuerpo es de difícil acceso y que la presencia de drones en la zona representa un obstáculo para cualquier operativo de rescate.
La madre del deportista, Josilene Rodrigues Ferro, recordó a su hijo como una persona solidaria, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás.
“Recibimos la noticia de que había fallecido junto a todo el equipo. Siempre fue un chico de gran corazón, ayudaba a quien lo necesitaba sin medir esfuerzos”, expresó.
Su decisión de viajar a Ucrania para combatir
De acuerdo con el relato de su madre, Gustavo había intentado incorporarse al conflicto en dos ocasiones antes de ser finalmente aceptado en 2026.
El brasileño viajó a Ucrania en agosto con la intención de apoyar al país europeo frente a la invasión rusa.
Sus padres intentaron convencerlo de que no viajara, pero el deportista estaba decidido a llevar adelante su propósito. Según contó su familia, consideraba que debía ayudar a quienes veía como víctimas de una injusticia.
Su padre también manifestó el profundo dolor que atraviesa la familia tras recibir la noticia de su muerte.
La familia teme que no pueda ser repatriado
La situación en el frente de batalla hace que los familiares de Gustavo Ferro vean prácticamente imposible trasladar sus restos a Brasil.
La zona donde se encuentra el cuerpo es de difícil acceso y la presencia constante de drones dificulta cualquier intento de recuperación.
“Donde está el cuerpo es de difícil acceso, hay muchos drones. Creo que mi hijo va a quedarse allá”, expresó su padre, quien también reconoció que la familia está devastada.
La muerte del deportista deja un profundo dolor entre sus seres queridos y en el ámbito de las artes marciales brasileñas, donde había alcanzado reconocimiento por sus tres títulos nacionales de Muay Thai.