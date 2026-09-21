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Guyana encontró en Santa Fe 2026 una oportunidad para medir su crecimiento deportivo

Osafa Dos Santos, jefe de Misión de Guyana, destacó el valor de los Juegos Suramericanos como preparación para las competencias internacionales y resaltó el esfuerzo de una delegación de más de 40 integrantes. El país también celebró una medalla de bronce en boxeo y utilizó el torneo como punto de partida para planificar su próxima temporada.