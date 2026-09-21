Para Guyana, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representaron una oportunidad para poner a prueba el crecimiento de sus atletas frente a algunos de los mejores exponentes de Sudamérica. Con una delegación de más de 40 personas, el país llegó a la provincia con objetivos deportivos, pero también con la mirada puesta en las próximas competencias internacionales.
Guyana encontró en Santa Fe 2026 una oportunidad para medir su crecimiento deportivo
Osafa Dos Santos, jefe de Misión de Guyana, destacó el valor de los Juegos Suramericanos como preparación para las competencias internacionales y resaltó el esfuerzo de una delegación de más de 40 integrantes. El país también celebró una medalla de bronce en boxeo y utilizó el torneo como punto de partida para planificar su próxima temporada.
Osafa Dos Santos, jefe de Misión de Guyana, destacó que el torneo resultaba fundamental para la preparación y para que los deportistas pudieran buscar marcas o resultados que los acercaran a una clasificación olímpica.
“Guyana es una nación pequeña, pero con gente de gran fortaleza”, señaló. Para los atletas, competir en Santa Fe significaba además la posibilidad de mostrarse en un escenario internacional y representar a su país con la bandera de Guyana.
Una delegación respaldada
La preparación para llegar a los Juegos involucró a la Asociación Nacional, la Asociación Olímpica de Guyana y el gobierno del país. Según explicó Dos Santos, ese trabajo conjunto permitió que los deportistas contaran con el respaldo necesario para concentrarse en sus competencias.
La delegación también tuvo que adaptarse a un contexto diferente, desde el clima hasta las costumbres y las formas de comunicación. El idioma fue uno de los desafíos cotidianos, aunque la tecnología y el conocimiento de español de algunos integrantes facilitaron el intercambio con otras delegaciones.
Para Dos Santos, esa convivencia también formaba parte del aprendizaje que dejaban los Juegos.
El boxeo abrió el camino
Uno de los primeros motivos de celebración para Guyana llegó en el boxeo, donde consiguió una medalla de bronce en la categoría masculina de peso ligero.
Ese resultado se sumó a la expectativa que el jefe de Misión depositaba en los representantes de squash, tenis de mesa, tenis, atletismo y tiro con arco, disciplinas que también integraron la delegación y que buscaban aprovechar cada competencia para seguir creciendo.
Más allá de las medallas, la participación permitió observar el rendimiento de los atletas frente a rivales de distintos países y obtener información para continuar con la preparación.
Santa Fe como punto de partida para 2027
La participación en Santa Fe también marcó el cierre del calendario internacional de Guyana para ese año. Por eso, una vez finalizada la competencia, el siguiente paso consistía en hacer un balance de lo realizado y comenzar a planificar la temporada 2027.
Ese proceso permitiría revisar los resultados, detectar aspectos a mejorar y establecer los próximos objetivos para los atletas y las federaciones.
Para un país pequeño que buscaba ampliar su presencia en el deporte internacional, los Juegos Suramericanos dejaron así una experiencia que iba más allá de los resultados. Santa Fe fue escenario de competencia, aprendizaje y preparación para los desafíos que vendrían después.