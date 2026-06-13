Mundial 2026

Hallan un cuerpo frente a la concentración de Irán y el plantel debió abandonar el predio

El macabro hallazgo se produjo en Tijuana, la ciudad mexicana elegida por la delegación asiática como búnker logístico. El cadáver presentaba signos de violencia. El operativo alteró por completo la rutina deportiva a horas del debut mundialista.