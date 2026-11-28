Hankook ya habría hecho girar un Fórmula 2 modificado para estudiar los neumáticos con los que busca llegar a la Fórmula 1. La compañía surcoreana, actual proveedora del Mundial de Rally, prepara una posible candidatura para el contrato que empezaría en 2029, según informó Motorsport.com. RacingNews365 añadió que el proyecto reúne al menos a 44 especialistas y que el fabricante ya habría completado dos pruebas en pista. Al 28 de noviembre, Hankook todavía no había anunciado su candidatura y la apertura de la licitación se espera para 2027.
Hankook ya habría probado en pista para pelear por los neumáticos de la Fórmula 1
La marca surcoreana habría realizado dos ensayos con un Fórmula 2 modificado y prepara una posible oferta para abastecer a toda la grilla desde 2029. Pirelli, proveedor único desde 2011, tiene contrato hasta fines de 2028. Bridgestone también se perfila para volver a competir por un lugar que alguna vez se disputó en la pista.
En esos ensayos se habría trabajado tanto en la construcción del neumático como en los compuestos blando, medio y duro. También estaría prevista una prueba en mojado para estudiar cómo reducir el agua que levantan las gomas y mejorar la visibilidad de los pilotos que vienen detrás.
Hankook ya se presentó en 2018, cuando se licitó el suministro para 2020–2023 y la elección favoreció a Pirelli. Desde entonces, la marca equipó a la Fórmula E durante la generación Gen3 y en 2025 comenzó un acuerdo de tres temporadas como proveedora exclusiva de WRC1, WRC2 y WRC3. Bridgestone, que también perdió frente a Pirelli en la licitación de 2023, estaría preparando otra oferta. La japonesa ya tiene confirmado el suministro de la Fórmula E para la era Gen4, en el lugar que deja Hankook.
Las nueve marcas que pasaron por la Fórmula 1
Pirelli está en la historia del Mundial desde el primer día. En Silverstone, en 1950, calzó a los Alfa Romeo que ocuparon todo el podio de la carrera inaugural, con Giuseppe Farina como ganador. Su etapa como proveedor único empezó en 2011, cuando reemplazó a Bridgestone. En junio de 2026, la FIA y la Fórmula 1 anunciaron la prórroga hasta fines de 2028, que también abarca a la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la F1 Academy.
Pirelli 1950–1958, 1981–1986, 1989–1991 y desde 2011. Alfa Romeo y Maserati en los años 50. Brabham y Benetton en etapas posteriores. Toda la grilla desde 2011.
Dunlop 1950–1977, con apariciones intermitentes en sus últimos años. Equipó a Vanwall y fue la única marca presente entre 1961 y 1963.
Englebert 1950–1958. La marca belga acompañó a Ferrari en los títulos de Juan Manuel Fangio en 1956 y Mike Hawthorn en 1958.
Firestone 1950–1975, en distintas etapas. Sus primeras victorias del Mundial llegaron en las 500 Millas de Indianápolis, que entonces puntuaban para el campeonato. Más adelante equipó a Lotus y Ferrari.
Continental 1954, 1955 y 1958. Su asociación más recordada fue con Mercedes y Fangio.
Avon Apariciones puntuales entre 1954 y 1982. Figura en el Connaught inscripto por Bernie Ecclestone en 1958 y en Ensign en 1982.
Goodyear 1964–1998. Equipó, entre otros, a Brabham, Ferrari, McLaren y Williams. Fue la única marca en 1987–1988 y 1992–1996.
Michelin 1977–1984 y 2001–2006. Introdujo el neumático radial y logró su primera victoria con Carlos Reutemann y Ferrari en Brasil 1978. En su regreso equipó a la Renault campeona de Fernando Alonso.
Bridgestone Apariciones en 1976 y 1977 y un programa completo de 1997 a 2010. Fue proveedor único en 1999–2000 y 2007–2010.
De Fangio y Reutemann a los últimos duelos de marcas
Fangio ganó el título de 1954 con dos autos y dos marcas de neumáticos. Empezó el año con Maserati y Pirelli y lo terminó con Mercedes y Continental. En los años 60, los Brabham oficiales de Jack Brabham y Denny Hulme competían con Goodyear, mientras el Lotus de Jim Clark llevaba Firestone y Dunlop seguía presente. Entre 1971 y 1975 quedaron Goodyear y Firestone. En 1972, por ejemplo, Ferrari usaba Firestone y el equipo oficial Brabham, Goodyear.
De 1978 a 1980, la pelea fue entre Goodyear y Michelin. El primer triunfo de la radial francesa llegó con Reutemann en Yacarepagua, al volante de una Ferrari. En 1982 hubo cuatro marcas en el campeonato. Ferrari usaba Goodyear, Alfa Romeo llevaba Michelin, Toleman corría con Pirelli y Ensign utilizó Avon y Pirelli en distintas inscripciones. Tras la salida de Michelin al cierre de 1984, Goodyear y Pirelli quedaron frente a frente en 1985–1986 y 1989–1991. En ese último año, Ayrton Senna fue campeón con McLaren y Goodyear, mientras Nelson Piquet ganó en Canadá con Benetton y Pirelli.
Cómo se repartieron la grilla en los dos últimos duelos
1997 Arrows, Prost, Stewart, Minardi y Lola, que solo se presentó al comienzo del año. Goodyear: Williams, Ferrari, Benetton, McLaren, Jordan, Sauber y Tyrrell.
1998 McLaren, Benetton, Arrows, Prost, Stewart y Minardi. Goodyear: Ferrari, Williams, Jordan, Sauber y Tyrrell.
2001, regreso de Michelin Ferrari, McLaren, Jordan, BAR, Sauber y Arrows. Michelin: Williams, Benetton, Jaguar, Prost y Minardi.
2006, último año con dos marcas Ferrari, Williams, Toyota, Midland y Super Aguri. Michelin: Renault, McLaren, Honda, BMW Sauber, Red Bull y Toro Rosso.
McLaren pasó de Goodyear a Bridgestone en 1998 y Mika Häkkinen ganó el título frente a Michael Schumacher, que seguía con Ferrari y Goodyear. Ocho años después, Schumacher disputó otro Mundial con una marca distinta a la de su rival. En 2006, Fernando Alonso retuvo la corona con Renault y Michelin ante la Ferrari calzada con Bridgestone. Fue la última temporada con dos fabricantes en pista.
¿Por qué la Fórmula 1 dejó de tener dos proveedores?
El costo fue una de las razones que dio la FIA. Su propuesta de 2005 apuntaba a reducir el gasto de las pruebas competitivas entre fabricantes. El ahorro estaba en el desarrollo. Cada nueva construcción o compuesto podía exigir más kilómetros de ensayo y más recursos de los equipos. La Federación también buscaba ampliar el margen de seguridad y evitar que una escudería quedara rezagada por haber firmado con la marca menos competitiva. Michelin defendía la rivalidad como una forma de impulsar la innovación y darle al público otra pelea para seguir.
La propuesta se publicó el 16 de junio de 2005, tres días antes del Gran Premio de Estados Unidos en Indianápolis. Allí, los siete equipos de Michelin se retiraron después de la vuelta de formación por razones de seguridad. Solo largaron las dos Ferrari, los dos Jordan y los dos Minardi, todos con Bridgestone. Michelin se retiró al final de 2006 y la marca japonesa quedó sola desde 2007. Cuatro temporadas más tarde, Pirelli tomó el relevo.
Volver a dos o más fabricantes requeriría cambiar el reglamento deportivo y decidir cuántas pruebas tendría cada marca, cómo se repartirían entre las escuderías y en qué condiciones podrían elegir proveedor. Hoy el desarrollo se lleva adelante dentro de un programa común. El reglamento de 2026 contempla hasta 40 días-auto de pruebas de neumáticos fuera de los Grandes Premios, coordinadas por la FIA. En la última licitación también pesaron el rango de funcionamiento de las gomas, el sobrecalentamiento, la degradación y la sostenibilidad. El Consejo Mundial aprobó la elección de Pirelli a partir de la recomendación del titular de los derechos comerciales de la F1.
Con el formato vigente, Hankook y Bridgestone podrían competir por el mismo contrato, que le daría al ganador el suministro de toda la grilla. Si hay un cambio en 2029, el elegido tendría una primera temporada con los autos del ciclo actual antes de acompañar la transición de 2030. La FIA ya acordó el marco para esa nueva etapa, con un V8 turbo de 2,1 litros como base de la unidad de potencia. El próximo pliego dirá qué deberá garantizar el proveedor para atravesar ese cambio. Los ensayos que se le atribuyen a Hankook dan una primera medida de cuánto habría avanzado antes de conocer esas condiciones.