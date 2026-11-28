Automovilismo

Hankook ya habría probado en pista para pelear por los neumáticos de la Fórmula 1

La marca surcoreana habría realizado dos ensayos con un Fórmula 2 modificado y prepara una posible oferta para abastecer a toda la grilla desde 2029. Pirelli, proveedor único desde 2011, tiene contrato hasta fines de 2028. Bridgestone también se perfila para volver a competir por un lugar que alguna vez se disputó en la pista.