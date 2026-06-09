Una situación inesperada generó polémica en Corea del Sur a pocos días del inicio del Mundial 2026. Dos periodistas fueron captados por un micrófono abierto mientras cuestionaban a Son Heung-min, la máxima figura de la selección asiática, por no haber realizado el servicio militar completo.
Polémica en Corea del Sur: periodistas fueron grabados criticando a Son por el servicio militar
Dos reporteros quedaron expuestos al dejar abierto un micrófono durante una cobertura. Sus comentarios sobre el estatus militar de Son Heung-min desataron un debate en plena cuenta regresiva para el Mundial.
El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó una discusión que acompaña al delantero desde hace varios años: la excepción que recibió tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018.
El comentario que quedó al descubierto
Según trascendió, los reporteros creían que el micrófono estaba apagado cuando comenzaron a conversar sobre la situación militar del capitán surcoreano.
En la grabación, ambos cuestionan que Son no haya tenido que cumplir los casi dos años de servicio obligatorio que deben realizar la mayoría de los hombres en Corea del Sur.
La filtración se produjo en medio de la preparación de la selección asiática para la Copa del Mundo y provocó miles de reacciones en redes sociales.
Por qué Son no hizo el servicio completo
El futbolista obtuvo una exención especial después de ganar la medalla de oro con Corea del Sur en los Juegos Asiáticos disputados en Indonesia en 2018.
La legislación surcoreana contempla beneficios para deportistas que logran determinados éxitos internacionales, considerados de relevancia nacional.
Gracias a ese reconocimiento, Son quedó liberado del servicio militar tradicional, aunque igualmente debió completar un entrenamiento básico de tres semanas con las fuerzas armadas.
Una figura central para Corea
A sus 33 años, Son continúa siendo el principal referente futbolístico de su país y uno de los jugadores asiáticos más importantes de la historia.
El delantero llega al Mundial 2026 como capitán y líder de un seleccionado que busca superar la fase de grupos y competir ante las principales potencias del torneo.
Su situación militar fue tema de debate en distintas ocasiones, especialmente por el contraste con miles de jóvenes surcoreanos que deben cumplir casi dos años de servicio obligatorio.
La controversia volvió a instalarse ahora por la difusión accidental de los comentarios de los periodistas, en plena cuenta regresiva hacia el debut mundialista.