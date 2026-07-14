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Horarios y TV: a qué hora y dónde ver la primera semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio

Con solo 4 partidos restantes, comienzan las semifinales del Mundial con el duelo entre España-Francia. Enterate de los horarios y canales de transmisión.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este martes 14 de julio con una jornada de alto voltaje, en la que se disputará el primer partido de las semifinales. Tras la clasificación de España, Francia, Argentina e Inglaterra quedaron definidos los cuatro mejores del torneo, por ahora, sin orden.

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La jornada definirá al primer finalista del certamen con una final anticipada entre España y Francia, los dos máximos favoritos en la previa del Mundial.

Soccer Football - Euro 2024 - Semi Final - Spain v France - Munich Football Arena, Munich, Germany - July 9, 2024 France's Kylian Mbappe looks dejected after the match REUTERS/Annegret HilseFrancia-España, un duelo más que esperado. Foto: Reuters

Cronograma

  • 16.00: Francia vs. España - Se podrá ver por DGO, TyC Sports, Paramount+, Flow.


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Cuántos partidos quedan

Con el encuentros de este martes arrancarán las semifinales de la Copa del Mundo. Luego restará el clásico entre Argentina e Inglaterra y posteriormente, el duelo por el tercer puesto y la gran final, por lo que quedarán tres encuentros para conocer al nuevo campeón.

Hasta el momento ya se disputaron 100 de los 104 partidos previstos en el certamen.

A general view of MetLife Stadium, temporarily renamed New York New Jersey Stadium, which will host 8 FIFA World Cup 2026 matches, including the World Cup Final, in East Rutherford, New Jersey, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Mike Segar REFILE- ADDING INFORMATION "TEMPORARILY RENAMED NEW YORK NEW JERSEY STADIUM"MetLife Stadium, renombrado New York New Jersey Stadium. Crédito: REUTERS/Mike Segar

La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.

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