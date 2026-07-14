La Copa del Mundo 2026 continuará este martes 14 de julio con una jornada de alto voltaje, en la que se disputará el primer partido de las semifinales. Tras la clasificación de España, Francia, Argentina e Inglaterra quedaron definidos los cuatro mejores del torneo, por ahora, sin orden.
Horarios y TV: a qué hora y dónde ver la primera semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio
Con solo 4 partidos restantes, comienzan las semifinales del Mundial con el duelo entre España-Francia. Enterate de los horarios y canales de transmisión.
La jornada definirá al primer finalista del certamen con una final anticipada entre España y Francia, los dos máximos favoritos en la previa del Mundial.
Cronograma
- 16.00: Francia vs. España - Se podrá ver por DGO, TyC Sports, Paramount+, Flow.
Cuántos partidos quedan
Con el encuentros de este martes arrancarán las semifinales de la Copa del Mundo. Luego restará el clásico entre Argentina e Inglaterra y posteriormente, el duelo por el tercer puesto y la gran final, por lo que quedarán tres encuentros para conocer al nuevo campeón.
Hasta el momento ya se disputaron 100 de los 104 partidos previstos en el certamen.
La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.