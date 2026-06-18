La fase de grupos del Mundial 2026 continuará este jueves 18 de junio con una jornada integrada por cuatro encuentros. La actividad tendrá protagonismo de selecciones anfitrionas y equipos que buscarán acomodarse en la pelea por los boletos a los octavos de final.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este jueves 18 de junio
México buscará dar un paso clave hacia la clasificación ante Corea del Sur. También jugarán Canadá, Catar, Suiza, Bosnia y Sudáfrica. Los estadios de cada encuentro.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Los horarios para Argentina serán los siguientes:
13.00: Chequia vs. Sudáfrica (DSports y TyC Sports)
16.00: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (DSports y Disney+)
19.00: Canadá vs. Catar (DSports)
22.00: México vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports)
Los cuatro encuentros corresponden a la segunda fecha de sus respectivos grupos y podrían comenzar a definir buena parte del panorama rumbo a la siguiente ronda.
Cuatro ciudades
La jornada comenzará en el Estadio Atlanta, donde se enfrentarán Chequia y Sudáfrica por el Grupo A. Ubicada en el estado de Georgia, Atlanta es una de las ciudades más importantes del sur de Estados Unidos y una de las sedes estratégicas del Mundial 2026.
El estadio destaca por su moderna infraestructura y por su capacidad para albergar grandes eventos deportivos internacionales. Durante la Copa del Mundo recibirá encuentros de la fase de grupos y de las instancias decisivas.
Más tarde, Suiza y Bosnia y Herzegovina se medirán en el Estadio Los Ángeles, una de las sedes más esperadas del torneo. La ciudad californiana es uno de los grandes centros deportivos y culturales de Estados Unidos.
El escenario elegido por FIFA figura entre los más modernos del campeonato y será anfitrión de varios partidos a lo largo del certamen. Su ubicación en la costa oeste garantiza una importante afluencia de aficionados de distintos países.
El resto
Canadá y Catar jugarán en el Estadio BC Place Vancouver, una de las dos sedes canadienses del Mundial. Vancouver es una ciudad cosmopolita ubicada sobre el océano Pacífico y reconocida por su infraestructura deportiva.
El BC Place se caracteriza por su techo retráctil y por haber sido sede de numerosos eventos internacionales. Durante el Mundial albergará varios encuentros de la fase de grupos y será una de las principales bases operativas de Canadá.
El cierre estará reservado para México y República de Corea en el Estadio Guadalajara, uno de los tres escenarios mexicanos elegidos para la Copa del Mundo 2026. La ciudad es considerada una de las cunas futbolísticas del país.
Guadalajara volverá a vivir un Mundial después de haber sido sede en anteriores ediciones. La expectativa será enorme por la presencia del seleccionado mexicano, que contará con el respaldo de miles de aficionados locales.