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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este jueves 18 de junio

México buscará dar un paso clave hacia la clasificación ante Corea del Sur. También jugarán Canadá, Catar, Suiza, Bosnia y Sudáfrica. Los estadios de cada encuentro.

Horarios y TV para la cita mundialista.Horarios y TV para la cita mundialista.
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La fase de grupos del Mundial 2026 continuará este jueves 18 de junio con una jornada integrada por cuatro encuentros. La actividad tendrá protagonismo de selecciones anfitrionas y equipos que buscarán acomodarse en la pelea por los boletos a los octavos de final.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
HoraPartidoTV
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
DSportsTelefeDisney+
20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
BrasilBrasil
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
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MéxicoMéxico
DSportsTyC Sports
22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
17:00Grupo E
EcuadorEcuador
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AlemaniaAlemania
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17:00Grupo E
CurazaoCurazao
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
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20:00Grupo F
TúnezTúnez
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Países BajosPaíses Bajos
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20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
Estados UnidosEstados Unidos
DSportsTyC Sports
23:00Grupo D
ParaguayParaguay
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AustraliaAustralia
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16:00Grupo I
NoruegaNoruega
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FranciaFrancia
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16:00Grupo I
SenegalSenegal
VS
IrakIrak
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21:00Grupo H
UruguayUruguay
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EspañaEspaña
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21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
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00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
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BélgicaBélgica
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00:00Grupo G
EgiptoEgipto
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IránIrán
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18:00Grupo L
PanamáPanamá
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InglaterraInglaterra
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18:00Grupo L
CroaciaCroacia
VS
GhanaGhana
DSports
20:30Grupo K
ColombiaColombia
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PortugalPortugal
DSports
20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
UzbekistánUzbekistán
DSportsTyC Sports
23:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgentinaArgentina
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Los horarios para Argentina serán los siguientes:

13.00: Chequia vs. Sudáfrica (DSports y TyC Sports)

16.00: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (DSports y Disney+)

19.00: Canadá vs. Catar (DSports)

22.00: México vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports)

Los cuatro encuentros corresponden a la segunda fecha de sus respectivos grupos y podrían comenzar a definir buena parte del panorama rumbo a la siguiente ronda.

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Cuatro ciudades

La jornada comenzará en el Estadio Atlanta, donde se enfrentarán Chequia y Sudáfrica por el Grupo A. Ubicada en el estado de Georgia, Atlanta es una de las ciudades más importantes del sur de Estados Unidos y una de las sedes estratégicas del Mundial 2026.

El estadio destaca por su moderna infraestructura y por su capacidad para albergar grandes eventos deportivos internacionales. Durante la Copa del Mundo recibirá encuentros de la fase de grupos y de las instancias decisivas.

The newly laid natural grass pitch and stadium upgrades are shown during a media tour at the BC Place stadium, ahead of the FIFA World Cup soccer tournament, in Vancouver, British Columbia, Canada May 12, 2026. REUTERS/Jennifer GauthierEl BC Place stadium en Vancouver. Reuters.

Más tarde, Suiza y Bosnia y Herzegovina se medirán en el Estadio Los Ángeles, una de las sedes más esperadas del torneo. La ciudad californiana es uno de los grandes centros deportivos y culturales de Estados Unidos.

El escenario elegido por FIFA figura entre los más modernos del campeonato y será anfitrión de varios partidos a lo largo del certamen. Su ubicación en la costa oeste garantiza una importante afluencia de aficionados de distintos países.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.

El resto

Canadá y Catar jugarán en el Estadio BC Place Vancouver, una de las dos sedes canadienses del Mundial. Vancouver es una ciudad cosmopolita ubicada sobre el océano Pacífico y reconocida por su infraestructura deportiva.

El BC Place se caracteriza por su techo retráctil y por haber sido sede de numerosos eventos internacionales. Durante el Mundial albergará varios encuentros de la fase de grupos y será una de las principales bases operativas de Canadá.

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El cierre estará reservado para México y República de Corea en el Estadio Guadalajara, uno de los tres escenarios mexicanos elegidos para la Copa del Mundo 2026. La ciudad es considerada una de las cunas futbolísticas del país.

Guadalajara volverá a vivir un Mundial después de haber sido sede en anteriores ediciones. La expectativa será enorme por la presencia del seleccionado mexicano, que contará con el respaldo de miles de aficionados locales.

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