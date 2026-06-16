El Mundial 2026 tendrá este martes 16 de junio una de sus primeras jornadas estelares. La agenda incluirá tres encuentros y marcará los debuts de Francia, subcampeona del mundo en 2022, y de Argentina, vigente campeona mundial tras la consagración obtenida en Qatar.
Horarios y TV: con el debut de Argentina, qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este martes 16 de junio
Francia y Argentina harán su presentación en la Copa del Mundo. La Scaloneta enfrentará a Argelia en el cierre de la jornada. Los estadios y cómo llegan.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Los horarios para Argentina serán los siguientes:
16.00: Francia vs. Senegal (DSports)
19.00: Irak vs. Noruega (DSports y TyC Sports)
22.00: Argentina vs. Argelia (Telefe, DSports, TyC Sports y Disney+)
La expectativa estará centrada en la presentación de la Albiceleste, aunque la jornada también ofrecerá cruces con selecciones que aspiran a transformarse en protagonistas de sus respectivos grupos.
Los Ángeles, Toronto y Houston, escenarios del martes
Según el fixture oficial de la FIFA, Francia y Senegal abrirán la actividad en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford. Con capacidad para más de 80.000 espectadores, es uno de los estadios más importantes del torneo y será además la sede de la final del Mundial 2026.
El segundo encuentro enfrentará a Irak y Noruega en el Boston Stadium, situado en el área metropolitana de Boston. La ciudad, una de las más históricas de Estados Unidos, recibirá varios partidos de la fase de grupos y espera una importante afluencia de aficionados europeos y asiáticos.
El cierre de la jornada tendrá lugar en el Kansas City Stadium, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos. Ubicado en Kansas City, cuenta con capacidad superior a los 70.000 espectadores y será sede de seis partidos durante el Mundial 2026. Allí Argentina iniciará la defensa del título frente a Argelia.
Las tres sedes forman parte de la red de estadios elegidos por la FIFA para la primera Copa del Mundo de la historia con 48 selecciones y 104 encuentros.
Cómo llegan las selecciones
Francia vuelve a aparecer entre los máximos candidatos al título. Con una generación que combina experiencia y juventud, los europeos intentarán comenzar con una victoria frente a Senegal, uno de los seleccionados africanos más competitivos de la última década.
Los senegaleses llegan respaldados por una estructura consolidada y por futbolistas que se desempeñan en las principales ligas europeas. Su objetivo será repetir las destacadas actuaciones internacionales que protagonizaron en los últimos años.
Irak afrontará el torneo con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas de la fase de grupos. Noruega, por su parte, llega con expectativas elevadas gracias a una generación talentosa que busca devolver al país escandinavo al primer plano mundial.
La atención principal estará puesta en Argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022 con una base que mantiene buena parte de los nombres que conquistaron el título y una nueva camada de futbolistas que se fue incorporando durante el ciclo.
Argelia intentará complicar al campeón vigente apoyada en su intensidad física y en jugadores con experiencia internacional. Para la Albiceleste, el objetivo será comenzar con una victoria que le permita encaminar rápidamente la clasificación a los octavos de final.
Con Francia, Argentina y varios aspirantes a dar pelea, el martes promete ser una de las jornadas más atractivas del arranque del Mundial 2026.