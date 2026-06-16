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Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: con el debut de Argentina, qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este martes 16 de junio

Francia y Argentina harán su presentación en la Copa del Mundo. La Scaloneta enfrentará a Argelia en el cierre de la jornada. Los estadios y cómo llegan.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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El Mundial 2026 tendrá este martes 16 de junio una de sus primeras jornadas estelares. La agenda incluirá tres encuentros y marcará los debuts de Francia, subcampeona del mundo en 2022, y de Argentina, vigente campeona mundial tras la consagración obtenida en Qatar.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
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20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
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19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
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22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
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HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
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AustraliaAustralia
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19:00Grupo C
EscociaEscocia
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MarruecosMarruecos
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21:30Grupo C
BrasilBrasil
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HaitíHaití
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HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
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Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
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IránIrán
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19:00Grupo H
UruguayUruguay
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Cabo VerdeCabo Verde
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22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
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14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
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18:00Grupo I
FranciaFrancia
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IrakIrak
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21:00Grupo I
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SenegalSenegal
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JordaniaJordania
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ArgeliaArgelia
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00:00Grupo J
JordaniaJordania
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ArgeliaArgelia
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14:00Grupo K
PortugalPortugal
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UzbekistánUzbekistán
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17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
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GhanaGhana
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20:00Grupo L
PanamáPanamá
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CroaciaCroacia
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23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
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ColombiaColombia
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16:00Grupo B
SuizaSuiza
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CanadáCanadá
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16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
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CatarCatar
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19:00Grupo C
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MarruecosMarruecos
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Corea del SurCorea del Sur
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17:00Grupo E
EcuadorEcuador
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AlemaniaAlemania
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17:00Grupo E
CurazaoCurazao
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Costa de MarfilCosta de Marfil
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20:00Grupo F
TúnezTúnez
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Países BajosPaíses Bajos
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20:00Grupo F
JapónJapón
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SueciaSuecia
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23:00Grupo D
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FranciaFrancia
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16:00Grupo I
SenegalSenegal
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IrakIrak
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UruguayUruguay
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ColombiaColombia
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PortugalPortugal
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UzbekistánUzbekistán
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23:00Grupo J
JordaniaJordania
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ArgentinaArgentina
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23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Los horarios para Argentina serán los siguientes:

16.00: Francia vs. Senegal (DSports)

19.00: Irak vs. Noruega (DSports y TyC Sports)

22.00: Argentina vs. Argelia (Telefe, DSports, TyC Sports y Disney+)

La expectativa estará centrada en la presentación de la Albiceleste, aunque la jornada también ofrecerá cruces con selecciones que aspiran a transformarse en protagonistas de sus respectivos grupos.

FILE PHOTO: Jan 17, 2021; Kansas City, Missouri, USA; General view as the Kansas City Chiefs play against the Cleveland Browns during the secondhalf in the AFC Divisional Round playoff game at Arrowhead Stadium. Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports/File PhotoKansas City y su estadio, donde jugará Argentina. Reuters.

Los Ángeles, Toronto y Houston, escenarios del martes

Según el fixture oficial de la FIFA, Francia y Senegal abrirán la actividad en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford. Con capacidad para más de 80.000 espectadores, es uno de los estadios más importantes del torneo y será además la sede de la final del Mundial 2026.

El segundo encuentro enfrentará a Irak y Noruega en el Boston Stadium, situado en el área metropolitana de Boston. La ciudad, una de las más históricas de Estados Unidos, recibirá varios partidos de la fase de grupos y espera una importante afluencia de aficionados europeos y asiáticos.

Mirá tambiénQué relatores tendrá cada canal en las transmisiones del Mundial 2026

El cierre de la jornada tendrá lugar en el Kansas City Stadium, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos. Ubicado en Kansas City, cuenta con capacidad superior a los 70.000 espectadores y será sede de seis partidos durante el Mundial 2026. Allí Argentina iniciará la defensa del título frente a Argelia.

Las tres sedes forman parte de la red de estadios elegidos por la FIFA para la primera Copa del Mundo de la historia con 48 selecciones y 104 encuentros.

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Cómo llegan las selecciones

Francia vuelve a aparecer entre los máximos candidatos al título. Con una generación que combina experiencia y juventud, los europeos intentarán comenzar con una victoria frente a Senegal, uno de los seleccionados africanos más competitivos de la última década.

Los senegaleses llegan respaldados por una estructura consolidada y por futbolistas que se desempeñan en las principales ligas europeas. Su objetivo será repetir las destacadas actuaciones internacionales que protagonizaron en los últimos años.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.

Irak afrontará el torneo con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas de la fase de grupos. Noruega, por su parte, llega con expectativas elevadas gracias a una generación talentosa que busca devolver al país escandinavo al primer plano mundial.

La atención principal estará puesta en Argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022 con una base que mantiene buena parte de los nombres que conquistaron el título y una nueva camada de futbolistas que se fue incorporando durante el ciclo.

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Argelia intentará complicar al campeón vigente apoyada en su intensidad física y en jugadores con experiencia internacional. Para la Albiceleste, el objetivo será comenzar con una victoria que le permita encaminar rápidamente la clasificación a los octavos de final.

Con Francia, Argentina y varios aspirantes a dar pelea, el martes promete ser una de las jornadas más atractivas del arranque del Mundial 2026.

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