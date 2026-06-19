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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Para tener en cuenta

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 19 de junio

Estados Unidos, Brasil y Paraguay tendrán acción en una jornada que puede empezar a definir el panorama de varios grupos de la Copa del Mundo. Los estadios, con información detallada de cada uno.

Horarios y Tv de la cita mundialista.Horarios y Tv de la cita mundialista.
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El Mundial 2026 continuará este viernes 19 de junio con una programación que abarcará cuatro partidos en distintas ciudades de Estados Unidos. La actividad tendrá presencia de selecciones de América, Europa, África y Oceanía.

Horarios y TV: Mundial 2026
Hora Partido TV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
Hora Partido TV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
Hora Partido TV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
Hora Partido TV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
Hora Partido TV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
AustriaAustria
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
IrakIrak
DSports
21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
DSportsTyC Sports
00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
DSports

Cronograma

16.00: Estados Unidos vs. Australia (DSports y TyC Sports)

19.00: Escocia vs. Marruecos (DSports, TyC Sports y Disney+)

22.00: Brasil vs. Haití (DSports y TyC Sports)

El cronograma de los encuentros corresponden a la segunda fecha de los grupos C y D, una instancia que comenzará a marcar el rumbo de los equipos en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

Los canales que pasarán los partidos, en detalle.Los canales que pasarán los partidos, en detalle.

Seattle, Boston, Filadelfia y la Bahía de San Francisco, protagonistas de la jornada

La actividad comenzará en el Estadio Seattle, donde Estados Unidos y Australia abrirán la programación del día. La ciudad, ubicada en el estado de Washington, es uno de los principales centros urbanos del noroeste estadounidense.

Seattle fue seleccionada por FIFA como una de las sedes del Mundial gracias a su infraestructura y a la fuerte cultura deportiva de la región. Durante la Copa del Mundo recibirá varios encuentros de la fase de grupos.

Más tarde, Escocia y Marruecos se enfrentarán en el Estadio Boston. La sede se encuentra en el área metropolitana de Boston, una de las ciudades más históricas y reconocidas de Estados Unidos.

Boston albergará distintos partidos del torneo y será uno de los puntos de encuentro para aficionados llegados desde Europa, África y América. La ciudad combina tradición deportiva e infraestructura moderna.

FILE PHOTO: Soccer Football - Club World Cup - Previews - Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 13, 2025 General view of the Doug Pederson and Nick Foles statue outside the Lincoln Financial Field stadium ahead of the Club World Cup REUTERS/Lee Smith/File PhotoEl estadio de Filadelfia. Reuters.

Brasil e Haití jugarán en el Estadio Filadelfia, ubicado en una de las ciudades más emblemáticas de la costa este estadounidense. Filadelfia cuenta con una extensa tradición en la organización de eventos deportivos internacionales.

La sede tendrá una participación destacada durante el Mundial 2026 y recibirá encuentros en diferentes etapas del campeonato. Se espera una importante presencia de aficionados brasileños en las tribunas.

La jornada concluirá en el Estadio Bahía de San Francisco, donde Turquía y Paraguay cerrarán la actividad. El escenario está situado en el área de la Bahía, una de las regiones más importantes de California.

La zona de San Francisco fue elegida por FIFA como una de las sedes del certamen debido a su capacidad organizativa y conectividad. El estadio recibirá varios partidos durante la fase inicial de la competencia.

Con cuatro encuentros distribuidos en distintas ciudades estadounidenses, el viernes ofrecerá una nueva jornada de acción en el Mundial 2026, que continúa desarrollándose en Estados Unidos, México y Canadá.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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