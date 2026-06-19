El Mundial 2026 continuará este viernes 19 de junio con una programación que abarcará cuatro partidos en distintas ciudades de Estados Unidos. La actividad tendrá presencia de selecciones de América, Europa, África y Oceanía.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este viernes 19 de junio
Estados Unidos, Brasil y Paraguay tendrán acción en una jornada que puede empezar a definir el panorama de varios grupos de la Copa del Mundo. Los estadios, con información detallada de cada uno.
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
|
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
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|16:00Grupo B
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SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|
|19:00Grupo B
|
CanadáVS
Catar
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|22:00Grupo A
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MéxicoVS
Corea del Sur
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|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
|
Estados UnidosVS
Australia
|
|19:00Grupo C
|
EscociaVS
Marruecos
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|21:30Grupo C
|
BrasilVS
Haití
|
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
|
TurquíaVS
Paraguay
|
|14:00Grupo F
|
Países BajosVS
Suecia
|
|17:00Grupo E
|
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|
|21:00Grupo E
|
EcuadorVS
Curazao
|
|01:00Grupo F
|
TúnezVS
Japón
|
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
|
EspañaVS
Arabia Saudita
|
|16:00Grupo G
|
BélgicaVS
Irán
|
|19:00Grupo H
|
UruguayVS
Cabo Verde
|
|22:00Grupo G
|
Nueva ZelandaVS
Egipto
|
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
|
ArgentinaVS
Austria
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|18:00Grupo I
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FranciaVS
Irak
|
|21:00Grupo I
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NoruegaVS
Senegal
|
|00:00Grupo J
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JordaniaVS
Argelia
|
Cronograma
16.00: Estados Unidos vs. Australia (DSports y TyC Sports)
19.00: Escocia vs. Marruecos (DSports, TyC Sports y Disney+)
22.00: Brasil vs. Haití (DSports y TyC Sports)
El cronograma de los encuentros corresponden a la segunda fecha de los grupos C y D, una instancia que comenzará a marcar el rumbo de los equipos en la lucha por la clasificación a los octavos de final.
Seattle, Boston, Filadelfia y la Bahía de San Francisco, protagonistas de la jornada
La actividad comenzará en el Estadio Seattle, donde Estados Unidos y Australia abrirán la programación del día. La ciudad, ubicada en el estado de Washington, es uno de los principales centros urbanos del noroeste estadounidense.
Seattle fue seleccionada por FIFA como una de las sedes del Mundial gracias a su infraestructura y a la fuerte cultura deportiva de la región. Durante la Copa del Mundo recibirá varios encuentros de la fase de grupos.
Más tarde, Escocia y Marruecos se enfrentarán en el Estadio Boston. La sede se encuentra en el área metropolitana de Boston, una de las ciudades más históricas y reconocidas de Estados Unidos.
Boston albergará distintos partidos del torneo y será uno de los puntos de encuentro para aficionados llegados desde Europa, África y América. La ciudad combina tradición deportiva e infraestructura moderna.
Brasil e Haití jugarán en el Estadio Filadelfia, ubicado en una de las ciudades más emblemáticas de la costa este estadounidense. Filadelfia cuenta con una extensa tradición en la organización de eventos deportivos internacionales.
La sede tendrá una participación destacada durante el Mundial 2026 y recibirá encuentros en diferentes etapas del campeonato. Se espera una importante presencia de aficionados brasileños en las tribunas.
La jornada concluirá en el Estadio Bahía de San Francisco, donde Turquía y Paraguay cerrarán la actividad. El escenario está situado en el área de la Bahía, una de las regiones más importantes de California.
La zona de San Francisco fue elegida por FIFA como una de las sedes del certamen debido a su capacidad organizativa y conectividad. El estadio recibirá varios partidos durante la fase inicial de la competencia.
Con cuatro encuentros distribuidos en distintas ciudades estadounidenses, el viernes ofrecerá una nueva jornada de acción en el Mundial 2026, que continúa desarrollándose en Estados Unidos, México y Canadá.