Liga Profesional

Independiente Rivadavia se hizo fuerte en Mendoza y superó a Banfield en el Gargantini

La Lepra mendocina venció por 3 a 1 al Taladro en el marco de la 15° jornada del Torneo Clausura. Con este resultado, el elenco local alcanzó los 22 puntos y se acomodó en el séptimo lugar de la tabla.