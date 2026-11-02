Independiente Rivadavia firmó un sólido triunfo como local al derrotar por 3 a 1 a Banfield en el estadio Bautista Gargantini, en el duelo disputado por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El conjunto mendocino impuso condiciones ante su gente y se quedó con una victoria merecida.
Independiente Rivadavia se hizo fuerte en Mendoza y superó a Banfield en el Gargantini
La Lepra mendocina venció por 3 a 1 al Taladro en el marco de la 15° jornada del Torneo Clausura. Con este resultado, el elenco local alcanzó los 22 puntos y se acomodó en el séptimo lugar de la tabla.
El trámite en la provincia de Mendoza tuvo efectividad por parte del dueño de casa para inclinar las acciones a su favor. La Lepra festejó gracias a las conquistas encabezadas por José Florentín y sumó a su favor tras un gol en propia puerta del defensor rival Lucas Daniele. Para el Taladro, en tanto, el descuento en el marcador llevó la firma del propio Daniele.
La victoria le permitió a Independiente Rivadavia escalar hasta los 22 puntos en la clasificación general, asentándose en la 7° posición del campeonato. Por el lado del equipo del sur bonaerense, la derrota lo dejó relegado en el 13° puesto con 14 unidades.