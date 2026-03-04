Tenis

Ugo Carabelli ganó en Indian Wells y avanzó: Navone cayó tras un partidazo ante Giron

Camilo Ugo Carabelli venció a Martin Damm Jr. por 7-6(5) y 6-3 y avanzó en Indian Wells. Mariano Navone arrancó ganando, pero Marcos Giron lo dio vuelta: 4-6, 7-5 y 6-3.