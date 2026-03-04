Arranca el Masters 1000 de Indian Wells: Ugo Carabelli y Navone salen a escena este miércoles

El Masters 1000 de Indian Wells pone primera en la temporada y el tenis argentino tendrá acción desde el arranque. Este miércoles debutarán Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, en una jornada con dos compromisos exigentes y el mismo detalle de agenda: ambos saldrán a la cancha desde las 16 de Argentina, en el primer turno.
Los dos tendrán enfrente a tenistas locales, con el plus que suele aportar el público estadounidense en este tipo de escenarios. En el desierto californiano, el punto de partida es siempre una prueba: canchas rápidas, clima particular y una primera ronda que no regala nada.
Ugo Carabelli llega con una gira sudamericana de altibajos
Ugo Carabelli desembarca en Indian Wells después de una gira sudamericana que empezó muy arriba y se fue apagando con el correr de las semanas. El título en el Challenger de Rosario y los cuartos de final en el Argentina Open le dieron impulso y confianza.
Sin embargo, el tramo final lo encontró sin continuidad: se despidió en su debut tanto en el ATP 500 de Río como en el ATP 250 de Santiago. En ese contexto, Indian Wells aparece como un cambio de escenario, superficie y ritmo, ideal para intentar resetear sensaciones.
En primera ronda enfrentará a Martin Damm Jr., un jugador que busca dar un salto en el ranking y que intentará imponer su físico en canchas rápidas. Con más de dos metros de altura, su plan pasa por mandar con el servicio y acortar puntos, un desafío incómodo para cualquiera en un estreno.
Navone busca aire en medio de un inicio de año duro
Para Navone el arranque de 2026 viene siendo cuesta arriba. Solo ganó dos partidos en lo que va de la temporada y la falta de resultados lo empujó a jugar con la presión de cortar la racha lo antes posible, incluso antes de pensar en cuadros o rivales.
Una de esas victorias fue ante Emilio Nava en el Argentina Open. La otra llegó por el retiro de Vit Kopriva en Santiago de Chile. El dato desnuda el momento: necesita sumar partidos completos, ritmo y confianza, tres cosas que en este nivel se construyen casi sin atajos.
Su primer obstáculo en Indian Wells será Marcos Giron, un estadounidense instalado dentro del top 70, con experiencia en este tipo de torneos y un tenis consistente para sostener intensidad desde el fondo. Para Navone, el reto será soportar el ritmo y encontrar oportunidades sin desesperarse.
El resto de los argentinos y los preclasificados
Además de Ugo Carabelli y Navone, habrá más argentinos en primera ronda: Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña también arrancarán desde el inicio en el cuadro principal, buscando avanzar en un torneo que suele castigar a quien no entra fino.
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, en cambio, debutarán en segunda ronda por su condición de preclasificados. En un Masters 1000, ese “salto” es valioso: permite llegar con piernas más frescas y con una lectura inicial del torneo ya instalada.
Para el tenis argentino, Indian Wells marca el ingreso a una etapa distinta del calendario, con otro tipo de rivales, otra velocidad de juego y una vidriera más grande. El miércoles, Ugo Carabelli y Navone tendrán la primera palabra.