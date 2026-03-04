Tenis

Arranca el Masters 1000 de Indian Wells: Ugo Carabelli y Navone salen a escena este miércoles

Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone debutarán este miércoles en el Masters 1000 de Indian Wells, primer torneo de la categoría en 2026. Ambos jugarán desde las 16 de Argentina ante estadounidenses.