Kimi Antonelli quiere salir más tarde para su último intento de clasificación en Qatar. Se lo pide al equipo después de la primera tanda de la Q3. Mercedes lo manda primero. George Russell se queda con la pole y Antonelli completa la primera fila, aunque el italiano se baja del auto disconforme con el momento que eligió el equipo para enviarlo a pista.
Antonelli pidió salir más tarde y Mercedes lo mandó primero
Toto Wolff explica por qué Kimi quedó disconforme tras la clasificación en Qatar, reconoce que el equipo pudo darle más margen y elogia la pole de George Russell. Para la carrera, los dos tienen vía libre para disputar la punta.
"George estuvo muy bien durante toda la clasificación y merecía la pole. Pero Kimi nos dijo después de la primera tanda: "Por favor, sáquenme más tarde". Hicimos exactamente lo contrario. Lo mandamos primero", cuenta Toto Wolff a F1 TV.
Por qué Mercedes lo mandó primero
Wolff explica que el equipo eligió asegurarse de que Antonelli tuviera tiempo para iniciar su última vuelta lanzada. Demorar la salida, como pedía el piloto, acortaba el margen para cruzar la línea antes de la bandera a cuadros.
"Hablamos de por qué lo hicimos. Queríamos ir a lo seguro y evitar que perdiera la vuelta. Pero, si el piloto tiene en la cabeza que prefiere salir más tarde, por ejemplo porque espera un cambio en el viento, mandarlo primero puede jugarle en contra", explica Wolff. El jefe de equipo menciona el viento como ejemplo y admite que Mercedes pudo haber asumido un poco más de riesgo y esperar para enviarlo a pista.
Antonelli llega a la clasificación después de liderar las tres prácticas en Lusail. En la Q3, Russell firma 1:21.695 y le gana por 128 milésimas. Lando Norris queda tercero, a 480 milésimas. El asfalto liso y las curvas rápidas y enlazadas le sientan bien al Mercedes, que vuelve a ocupar toda la primera fila por primera vez desde el Gran Premio de Canadá, en mayo.
Wolff les da vía libre, con una condición
En Canadá, Russell y Antonelli también largaron juntos adelante y se enfrentaron rueda a rueda. En Qatar, con el título de Pilotos de Antonelli y el de Constructores de Mercedes ya resueltos, Wolff mantiene la misma consigna.
"Adelante. Eviten el contacto, manejen con respeto y dejen espacio", dice el jefe de Mercedes. Wolff menciona Las Vegas al explicar el límite que pone a las maniobras capaces de terminar con uno de los autos afuera.
El primer duelo puede darse en la curva 1, con Norris justo detrás. A lo largo de las 57 vueltas, el máximo de 27 giros por juego de neumáticos obliga a hacer al menos dos paradas. El momento que elija Mercedes para llamar a cada piloto a boxes puede abrir otro capítulo en la pelea que empiece en la largada.