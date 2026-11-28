GP de Qatar

Colapinto: "Estamos un poco demasiado lejos de lo que esperábamos"

Franco venía del sexto puesto en Las Vegas, en la que considera la mejor carrera del año para Alpine en rendimiento. En Lusail habló de un fin de semana "bastante negro", explicó qué le falta al auto en las curvas rápidas y adelantó que habrá que arriesgar en la carrera.