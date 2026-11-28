De la mejor carrera del año para Alpine en Las Vegas a un sábado en el que costó encontrarle la vuelta al auto. Así describió Franco Colapinto el contraste después de clasificarse 14° para el Gran Premio de Qatar. El argentino mejoró 852 milésimas en su último intento de la Q2 y quedó a solo 91 de Pierre Gasly, pero el resultado dejó a los dos Alpine afuera de la pelea para entrar a la Q3.
Colapinto: "Estamos un poco demasiado lejos de lo que esperábamos"
Franco venía del sexto puesto en Las Vegas, en la que considera la mejor carrera del año para Alpine en rendimiento. En Lusail habló de un fin de semana "bastante negro", explicó qué le falta al auto en las curvas rápidas y adelantó que habrá que arriesgar en la carrera.
"Es una pena, venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance. Y un fin de semana que está siendo bastante negro", dijo Franco, que había terminado sexto en Las Vegas. En Qatar pasó la Q1 por 96 milésimas sobre Carlos Sainz y cerró su clasificación con 1:23.659, a 532 milésimas del pase a la Q3.
Qué le costó al Alpine en Lusail
"Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Es un balance muy desconectado, de curva lenta a curva rápida es muy distinto lo que necesitamos", explicó Colapinto. El equipo buscó una respuesta durante los tres entrenamientos y volvió a tocar la puesta a punto antes de la clasificación.
"También es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2, FP3. La quali de vuelta la cambiamos mucho, pero no va, el auto está costando", contó. Y agregó: "Nos falta downforce, eso lo sabemos desde siempre. Pero estamos un poco demasiado lejos de lo que esperábamos".
Qué puede intentar en carrera
"Creo que hay que arriesgar, obviamente. La estrategia va a ser difícil", anticipó Franco. Con 57 vueltas y un máximo de 27 por juego, la carrera exige al menos dos paradas si se disputa en seco. Para el argentino, esa condición achica el margen para recuperar posiciones con una estrategia distinta.
"Es algo complicado marcar una diferencia mañana porque hay dos paradas obligatorias. Entonces es como que ponen un poquito más en fila india todos y va a ser difícil", explicó. También apuntó al desgaste y al graining en los neumáticos delanteros, otra de sus preocupaciones para el domingo. "Vamos a dar lo mejor para dar un salto mañana".
Lo que dejaron los tiempos de Colapinto en Lusail
Franco fue 12° en la primera práctica con 1:25.409 y blandos, 15° en la segunda con 1:25.733 y medios y 16° en la tercera con 1:24.638 y blandos. La comparación más directa está entre esa última práctica y la clasificación. Con el mismo compuesto C3, bajó 979 milésimas hasta el 1:23.659 que lo dejó 14°. En ese tramo también se acercó a Pierre Gasly, de 257 a 91 milésimas.
Después de pasar la Q1 por 96 milésimas sobre Carlos Sainz, Colapinto abrió la Q2 con 1:24.511 y blandos usados. En el último intento, con un juego nuevo, recortó 852 milésimas y ganó dos puestos. El corte también bajó. Liam Lawson lo dejó en 1:23.127, todavía a 532 milésimas del argentino.
La falta de agarre delantero que describió Franco ya tenía un correlato en los datos del viernes. Las curvas rápidas eran donde Alpine más tiempo cedía frente a Mercedes en la FP2, alrededor de ocho décimas y media. A una vuelta, Colapinto terminó más cerca de Gasly. El domingo tendrá que sostener el ritmo durante toda una tanda, con más combustible al largar y el graining delantero que señaló como una de sus preocupaciones.
Desde el 14° puesto, el margen para arriesgar estará en cuándo parar y qué compuesto montar. En seco, el límite de 27 vueltas por juego obliga a hacer al menos dos paradas. Si Franco consigue mantener el ritmo con gomas usadas, tendrá más opciones para elegir el momento de entrar a boxes.
El Gran Premio de Qatar se larga este domingo 29 de noviembre a las 13.00, hora argentina, y se disputa a 57 vueltas en el circuito de Lusail.