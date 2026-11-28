Kimi Antonelli había sido el más rápido en las tres prácticas de Qatar. Cuando llegó la hora de definir la grilla de partida, George Russell invirtió el orden. El británico encabezó la Q1, repitió en la Q2 y, en su primer intento de la Q3, marcó el 1:21.695 que le dio la pole. Antonelli se acercó en la última vuelta, pero quedó a 128 milésimas. Mercedes se quedó con la primera fila en Lusail y Lando Norris, tercero, terminó a casi medio segundo del mejor tiempo. live
Russell se queda con la pole en Qatar y Colapinto clasifica 14°
George Russell fue el más rápido en los tres cortes de la clasificación y le ganó la pulseada a Kimi Antonelli por 128 milésimas. Los McLaren ocuparon la segunda fila y Hadjar superó a Verstappen. Franco pasó la Q1 por menos de una décima y terminó a 91 milésimas de Gasly.
La pole se resolvió en el primer intento
Durante la primera tanda de vueltas rápidas de la Q3, el mejor tiempo pasó por Verstappen, Hadjar, Piastri y Norris antes de que llegaran los Mercedes. Antonelli marcó 1:21.870 y Russell le sacó 175 milésimas. A dos minutos del cierre, el italiano volvió a salir por delante de su compañero y preguntó por radio por qué lo habían mandado primero. Después explicó que prefería salir detrás y que el segundo sector había sido el más difícil de enlazar. En su última vuelta bajó a 1:21.823. Russell conservó la pole con el tiempo que ya tenía.
Detrás de Mercedes, Norris y Piastri aseguraron la segunda fila para McLaren, separados por 70 milésimas. Hadjar quedó a 46 milésimas de Piastri y superó a Verstappen por 41. Red Bull, que el viernes había penado con el subviraje, terminó con sus dos autos en la tercera fila. Más atrás, Arvid Lindblad se metió octavo entre las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Liam Lawson completó los diez y Racing Bulls cumplió el objetivo de llevar a sus dos autos a la definición.
Q1 | Franco se queda con el último boleto
Russell dio la primera señal con 1:22.557, aprovechando el rebufo en la recta principal. Antonelli quedó a 151 milésimas y los Red Bull se ubicaron tercero y cuarto, con apenas 25 milésimas entre Verstappen y Hadjar. Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari y Racing Bulls pasaron con un solo juego de blandos por piloto. McLaren y Racing Bulls lo reutilizaron en su segunda salida.
Para Franco, el pase se definió sobre la bandera a cuadros. Había empezado con 1:24.544 y llegó a estar 12°. Con otro juego nuevo de blandos bajó a 1:24.274, pero Rafael Câmara mejoró en el cierre y lo desplazó al 16°, el último puesto que daba el pase. Carlos Sainz quedó a 96 milésimas del argentino. Gasly pasó décimo con 1:23.675. Quedaron eliminados los dos Williams, los dos Aston Martin y los dos Cadillac.
Q2 | Hadjar se mete entre los Mercedes y Alpine queda afuera
Russell volvió a bajar la referencia, esta vez a 1:22.079. Hadjar quedó segundo, a 265 milésimas, por delante de Antonelli y Verstappen. Los diez primeros hicieron su primer intento con blandos nuevos. Los dos Alpine salieron con usados y, en ese momento, Colapinto estaba 16° con 1:24.511. Aun reuniendo sus mejores parciales de esa primera salida, Franco habría quedado a 772 milésimas del corte provisional.
Con blandos nuevos en el último intento, Colapinto recortó 852 milésimas y subió al 14° puesto con 1:23.659. Quedó a cinco milésimas del Audi de Gabriel Bortoleto y a 91 milésimas de Gasly, que se clasificó 12°. Lawson también mejoró y llevó el corte a 1:23.127, medio segundo por delante de Franco. Oliver Bearman fue el primero en quedar afuera, seguido por Gasly, Bortoleto, Colapinto, Câmara y Nico Hülkenberg.
Los diez primeros de la clasificación
1° George Russell Mercedes 1:21.695
2° Kimi Antonelli Mercedes +0.128
3° Lando Norris McLaren +0.480
4° Oscar Piastri McLaren +0.550
5° Isack Hadjar Red Bull +0.596
6° Max Verstappen Red Bull +0.637
7° Charles Leclerc Ferrari +1.260
8° Arvid Lindblad Racing Bulls +1.337
9° Lewis Hamilton Ferrari +1.413
10° Liam Lawson Racing Bulls +1.439
El Gran Premio de Qatar se larga este domingo a las 13.00, hora argentina, y se disputa a 57 vueltas. El límite de 27 vueltas acumuladas por juego obliga a hacer al menos dos paradas en seco. Desde el 14° puesto de la clasificación, Franco tiene por delante una carrera en la que también habrá posiciones en juego en los boxe