GP de Qatar

Russell se queda con la pole en Qatar y Colapinto clasifica 14°

George Russell fue el más rápido en los tres cortes de la clasificación y le ganó la pulseada a Kimi Antonelli por 128 milésimas. Los McLaren ocuparon la segunda fila y Hadjar superó a Verstappen. Franco pasó la Q1 por menos de una décima y terminó a 91 milésimas de Gasly.