Fórmula 1

Colapinto fue 16° en Qatar y Antonelli se quedó con las tres prácticas

Mercedes volvió a hacer el 1-2 en Lusail, esta vez con neumáticos blandos. Franco quedó a 257 milésimas de Pierre Gasly en una última práctica que volvió a exponer las dificultades de Alpine en las curvas rápidas. La clasificación empieza a las 15.00, hora argentina.