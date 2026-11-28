Franco Colapinto terminó 16° en el tercer entrenamiento del Gran Premio de Qatar, con un tiempo de 1:24.638. Fue uno de los primeros en salir con neumáticos blandos, cuando todavía había poca actividad en pista. Al cierre de la tanda quedó a 2.238 segundos de Kimi Antonelli, a 257 milésimas de su compañero Pierre Gasly, que fue 14°, y a solo ocho milésimas del Haas de Rafael Câmara, que se ubicó 15°.
Colapinto fue 16° en Qatar y Antonelli se quedó con las tres prácticas
Mercedes volvió a hacer el 1-2 en Lusail, esta vez con neumáticos blandos. Franco quedó a 257 milésimas de Pierre Gasly en una última práctica que volvió a exponer las dificultades de Alpine en las curvas rápidas. La clasificación empieza a las 15.00, hora argentina.
La referencia para Alpine está unos puestos más arriba. Racing Bulls metió a Arvid Lindblad y Liam Lawson entre los diez primeros, mientras Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto dejaron a los Audi 11° y 12°. Son los equipos que marcaron el ritmo en la zona media en la última práctica, con una Q1 en la que conseguir una vuelta limpia con el blando puede hacer la diferencia.
Alpine sigue buscando equilibrio en las curvas rápidas
«Ninguno de los dos pilotos está muy conforme con el equilibrio», explicó Steve Nielsen, director general de Alpine, después del trompo de Gasly en la segunda práctica del viernes. El francés perdió el control en la curva 14 y dañó el piso. Alpine lo reemplazó para el sábado y Gasly salió apenas se abrió la pista para recuperar parte del tiempo perdido.
Nielsen explicó que Gasly estaba empujando cuando el auto lo sorprendió y vinculó el episodio con una dificultad que Alpine arrastra desde el inicio de la temporada. En las curvas rápidas, el equilibrio cambia según cómo se enlazan los giros y qué temperatura tiene la pista.
El gráfico de la FP2 ya mostraba que ahí estaba la mayor pérdida del Alpine frente a Mercedes, de alrededor de ocho décimas y media. El equipo recurrió al simulador de Enstone durante la noche para buscar una puesta a punto que les diera más confianza a los dos pilotos.
Antonelli también hizo la diferencia con el blando
El viernes había sido el más rápido con el medio. Este sábado, Antonelli confirmó su ritmo con el blando y completó el dominio de Mercedes en los entrenamientos. George Russell había tomado la punta en la primera parte de la tanda y Max Verstappen llegó a encabezar la planilla en el tramo final. El italiano respondió con 1:22.400. Russell quedó a 0.249 y Verstappen, a 0.510.
Red Bull puso a sus dos autos detrás de los Mercedes, con Isack Hadjar cuarto. Verstappen siguió incómodo con la puesta a punto. En las curvas rápidas le sobraba respuesta en el tren delantero y en las medias le faltaba. Charles Leclerc fue quinto y los McLaren, que el viernes habían terminado tercero y cuarto en la FP2, cerraron la última práctica sexto con Norris y séptimo con Piastri.
Cuánto dura el blando y por qué preocupa el desgaste
La última práctica se disputó con blandos y dejó una pregunta para la clasificación. ¿Cuánto tiempo queda en el neumático para un segundo intento? Racing Bulls probó cuánto caía el rendimiento de un giro rápido al siguiente. Su jefe de equipo, Alan Permane, contó que el viernes lo más difícil había sido poner la goma en temperatura. Si un juego permite dos intentos competitivos en la Q1, el equipo puede guardar uno nuevo para la siguiente fase. Con una pista que va ganando agarre y los límites de pista en juego, también importa cuándo salir a buscar el tiempo.
Para la carrera, el problema es el desgaste. Pirelli llevó a Qatar los tres compuestos más duros de su gama, C1, C2 y C3, y aun así el viernes se detectó desgaste muy alto en zonas puntuales de algunos neumáticos delanteros izquierdos con apenas 15 vueltas. El límite anunciado es de 27 vueltas acumuladas por juego. Con 57 giros de carrera, eso obliga a hacer al menos dos paradas si se corre en seco.
Practica 3
- 1° Kimi Antonelli Mercedes 1:22.400
- 2° George Russell Mercedes +0.249
- 3° Max Verstappen Red Bull +0.510
- 4° Isack Hadjar Red Bull +0.687
- 5° Charles Leclerc Ferrari +0.808
- 6° Lando Norris McLaren +0.868
- 7° Oscar Piastri McLaren +0.889
- 8° Arvid Lindblad Racing Bulls +1.251
- 9° Lewis Hamilton Ferrari +1.376
- 10° Liam Lawson Racing Bulls +1.659
- 11° Nico Hülkenberg Audi +1.797
- 12° Gabriel Bortoleto Audi +1.831
- 13° Oliver Bearman Haas +1.943
- 14° Pierre Gasly Alpine +1.981
- 15° Rafael Câmara Haas +2.230
- 16° Franco Colapinto Alpine +2.238
- 17° Fernando Alonso Aston Martin +2.696
- 18° Carlos Sainz Williams +2.777
- 19° Alexander Albon Williams +2.921
- 20° Lance Stroll Aston Martin +3.365
- 21° Valtteri Bottas Cadillac +3.857
- 22° Sergio Pérez Cadillac +4.506
Colapinto marcó 1:24.638, a 257 milésimas de Gasly y a ocho de Câmara. La clasificación que define la grilla de partida comienza a las 15.00, hora argentina.