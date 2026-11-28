Marco Bezzecchi se quedó con todo lo que había en juego este sábado en Cheste. Primero marcó la pole con 1:27.844, nuevo récord del circuito Ricardo Tormo, y después lideró de punta a punta la última sprint del año. Jorge Martín terminó segundo y Enea Bastianini completó el podio con la KTM del Tech3. Con ese resultado, los dos pilotos de Aprilia llegan al domingo separados por un punto en la pelea por el subcampeonato: 406 para Bezzecchi y 405 para Martín.
Bezzecchi gana la sprint de Valencia, toma fuego la Ducati de Márquez y se queda sin puntos
El italiano hizo la pole con récord y encabezó el primer 1-2 de Aprilia en una sprint. Le sacó un punto a Jorge Martín en la pelea por el subcampeonato. Marc Márquez cambió de moto, cumplió dos vueltas largas y terminó 13° en la antesala de su despedida.
La Ducati de Márquez se incendió en la grilla
La primera largada se abortó por un problema técnico en el semáforo. Mientras los pilotos esperaban en la grilla, la Ducati de Marc Márquez empezó a echar humo y se prendió fuego. El español se bajó, el fuego fue sofocado y la partida se retrasó. La sprint, prevista a 13 vueltas, quedó reducida a 12.
Márquez volvió a su segundo cajón con la moto de reserva. Los comisarios le impusieron dos vueltas largas por haber abandonado la grilla debido al problema técnico. Cuando finalmente se largó, el campeón perdió posiciones porque se le levantó la rueda delantera, pero recuperó el tercer lugar en la curva 2 y llegó a atacar a Martín por el segundo. Cumplió la primera penalización en la sexta vuelta y la segunda en la séptima. Cayó al 14° puesto y cruzó la meta 13°, fuera de los puntos.
Aprilia hace el 1-2 y se juega el segundo puesto del Mundial
Bezzecchi aprovechó la pole para tomar la punta y se escapó de Martín hasta sacarle unos tres segundos. La victoria fue su segunda consecutiva en una sprint y el segundo puesto del español le dio a Aprilia Racing su primer doblete en este formato. Bastianini resistió el avance de Ai Ogura, que terminó cuarto a las puertas del podio. Detrás llegaron Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez, Pedro Acosta, Brad Binder y Pol Espargaró, el último en sumar.
La grilla para la despedida de Márquez
Bezzecchi largará desde la pole por tercera fecha consecutiva. A su lado estarán Marc Márquez, que quedó a 463 milésimas, y Raúl Fernández. La segunda fila la integran Álex Márquez, Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio. Con Martín desde el quinto cajón, la largada será una de las primeras claves de la pelea por el subcampeonato.
Morelli y Perrone, juntos en la grilla de Moto3
Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) se clasificó 13° con 1:37.301, mientras que Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) quedó 14° con 1:37.320. El "Coyote" fue el más rápido de la Q1 y se ganó un lugar en la tanda que definió la pole. Allí, Brian Uriarte marcó 1:35.938 y se quedó con el primer cajón, por delante de David Almansa y del campeón Máximo Quiles. Campeones
La última carrera de Moto3 se larga este domingo a las 7.00, hora argentina, y se disputa a 20 vueltas en el circuito Ricardo Tormo.
El Gran Premio de Valencia de MotoGP arranca a las 10.00, hora argentina, a 27 vueltas. Será la última carrera de Marc Márquez, que anunció su retiro el viernes y se despide con ocho títulos en la categoría reina.