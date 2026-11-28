Moto GP

Bezzecchi gana la sprint de Valencia, toma fuego la Ducati de Márquez y se queda sin puntos

El italiano hizo la pole con récord y encabezó el primer 1-2 de Aprilia en una sprint. Le sacó un punto a Jorge Martín en la pelea por el subcampeonato. Marc Márquez cambió de moto, cumplió dos vueltas largas y terminó 13° en la antesala de su despedida.