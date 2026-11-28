Franco Colapinto encontró su mejor vuelta de la clasificación en el último intento. Con un juego nuevo de neumáticos blandos, el argentino bajó a 1:23.659, ganó dos posiciones y terminó 14° en el Gran Premio de Qatar. Quedó a cinco milésimas del Audi de Gabriel Bortoleto y a 532 milésimas de Liam Lawson, que se llevó el último lugar disponible para la Q3.
Colapinto mejoró ocho décimas en el último intento y clasificó 14° en Qatar
Franco pasó la Q1 por 96 milésimas sobre Carlos Sainz y dio otro salto en la segunda fase. Terminó a solo 91 milésimas de Pierre Gasly, pero los dos Alpine quedaron afuera de la pelea por la pole.
El primer corte se definió por menos de una décima. Colapinto abrió la Q1 con 1:24.544, llegó a estar 12° y quedó a alrededor de una décima de Pierre Gasly en esa primera salida. Con otro juego nuevo de blandos, bajó a 1:24.274. Rafael Câmara se metió 14° sobre el cierre y lo desplazó al 16°, justo en el límite. Sainz fue el primero en quedar afuera, a 96 milésimas. Gasly pasó 10° con 1:23.675. Las curvas rápidas volvieron a marcar una diferencia entre los Alpine, con Franco cediendo más tiempo que su compañero en esos tramos.
El último intento acercó a Franco a Gasly
Los dos Alpine empezaron la Q2 con blandos usados. Colapinto quedó 16° con 1:24.511 y Gasly, 13° con 1:24.196. Mientras los diez primeros habían marcado sus tiempos con gomas nuevas, la suma de los mejores parciales de Franco lo dejaba todavía a 772 milésimas del corte provisional.
Para la última salida, los dos pusieron blandos nuevos, la misma secuencia que siguieron Audi y Haas en esa fase. Colapinto recortó 852 milésimas y achicó de 315 a 91 milésimas la diferencia con Gasly, que cerró con 1:23.568. Lawson también mejoró y bajó el corte a 1:23.127. Así, Alpine terminó con sus dos autos en la Q2 y Franco quedó en la séptima fila de la grilla de partida.