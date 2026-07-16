El Litoral en el GP de Bélgica

Golpe para el campeón: Lando Norris largará con una penalización de 10 puestos en el GP de Bélgica

McLaren decidió instalar una cuarta unidad de electrónica de potencia en el auto del británico, superando el límite reglamentario. El equipo asumirá la sanción en Spa con el objetivo de mejorar la confiabilidad para el resto de la temporada.