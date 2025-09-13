Torneo Clausura 2025

Lanús le ganó a Independiente Rivadavia por 1-0 y se acerca a la punta de la Zona B

El único gol de la noche fue convertido por Walter Bou. Con el triunfo, el “Granate” quedó en el cuarto puesto de la zona B, con 13 puntos, mientras que el equipo de Alfredo Berti es duodécimo en el grupo A, con ocho puntos.