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Scaloni va por una marca histórica: los técnicos que ganaron dos copas del mundo

El entrenador de la Selección argentina disputará su segunda final consecutiva y tendrá la posibilidad de alcanzar un récord que permanece vigente desde hace casi nueve décadas.

Lionel Scaloni dirigirá su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo. Foto: ReutersLionel Scaloni dirigirá su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo. Foto: Reuters
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Lionel Scaloni quedó a un paso de inscribir su nombre entre los entrenadores más importantes de la historia de los Mundiales. Tras clasificar a la Selección argentina a la final del Mundial 2026, el DT buscará convertirse en apenas el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

Hasta el momento, solo el italiano Vittorio Pozzo consiguió semejante hazaña. El histórico entrenador llevó a Italia a los títulos de los Mundiales de 1934 y 1938, convirtiéndose en el único técnico que logró un bicampeonato consecutivo en la máxima competencia del fútbol.

Pozzo construyó un equipo reconocido por la disciplina táctica, el rigor en los entrenamientos y el compromiso colectivo. Bajo su conducción, Italia también conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia.

Vittorio Pozzo es el único entrenador que ganó dos Mundiales consecutivos.Vittorio Pozzo es el único entrenador que ganó dos Mundiales consecutivos.

Un grupo de privilegio

Más allá de la posibilidad de igualar a Pozzo, Scaloni ya integra una lista muy reducida. Es el quinto entrenador que alcanza dos finales consecutivas de un Mundial, junto al propio italiano, Carlos Bilardo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps.

Bilardo fue campeón con Argentina en México 1986 y subcampeón en Italia 1990. Beckenbauer perdió la final de 1986 al frente de Alemania Federal y levantó la Copa cuatro años después. Deschamps condujo a Francia al título en Rusia 2018 y al subcampeonato en Qatar 2022.

FILE PHOTO: Sep 14, 2020; East Rutherford, New Jersey, USA; General view of the closed gates as there are no fans allowed at the NFL game between the Pittsburgh Steelers and New York Giants at MetLife Stadium. Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports/File PhotoLa Selección argentina buscará su cuarta estrella frente a España en el MetLife Stadium. Foto: Reuters

Una oportunidad para la historia

El domingo, frente a España, Scaloni intentará sumar la cuarta estrella para la Selección argentina y alcanzar un logro que ningún entrenador consigue desde hace 88 años.

Además, el santafesino podría ampliar el legado de un ciclo que ya conquistó la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y que ahora buscará un nuevo título en la máxima cita del fútbol internacional.

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