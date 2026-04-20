Torneo Apertura

Las claves del resurgimiento de Newell’s, que ahora respira aliviado

En su momento de mayor oscuridad, la “Lepra” encontró luz a fuerza de tres triunfos en los últimos cuatro encuentros del campeonato. La victoria del viernes en cancha de Unión es la muestra más cabal de la recuperación del equipo de Kudelka