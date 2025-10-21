En medio de un clima muy tenso, Lucas Bernardi es el nuevo técnico de Newell’s

Lucas Bernardi fue elegido como el piloto de tormentas que se hará cargo del primer equipo de Newell’s en estas tres fechas que faltan para la finalización del campeonato. La elección del ex futbolista “leproso” se dio en medio de un clima muy caliente, con banderas con mensajes hostiles y quema de cubiertas en las puerta del predio de Bella Vista, donde el presidente Ignacio Astore se reunió con los referentes de las agrupaciones políticas opositoras para buscar consenso. Bernardi, que ya tuvo un breve paso por el banco “rojinegro” y que actualmente se desempeñaba como técnico de Reserva, tendrá la dura misión de levantar a un equipo que viene de tropiezo en tropiezo y que en este final de temporada solo debe enfocarse en mantener la categoría.
Después de la dura derrota del viernes pasado en cancha de Argentinos y tras la salida del entrenador Cristian Fabbiani, el presidente Astore buscó consensuar con las agrupaciones políticas que participarán de las próximas elecciones en el club, para designar a una persona que pudiera hacerse cargo de este complejo momento que vive Newell’s. Por eso convocó a los referentes de esos espacios a una reunión en el predio de Bella Vista. Allí se impuso el nombre de Lucas Bernardi como piloto de esta interminable tormenta que atraviesa el club del Parque de la Independencia de Rosario.
Bernardi tuvo una de sus primeras experiencias como DT profesional en el banco de Newell’s, poco tiempo después de su retiro como futbolista. Fue en la temporada 2015-16, en un momento muy diferente de la institución rosarina, luego de aquel brillante título logrado por el conjunto dirigido por Gerardo Martino, que tenía a Bernardi como uno de sus referentes en la mitad de la cancha. En ese momento, dirigió 18 partidos al primer equipo “rojinegro”, obteniendo 5 triunfos, 5 empates y 8 derrotas (37,04% de efectividad).
Después de esa primera experiencia, Bernardi dirigió a Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz -en dos etapas, donde mejor le fue-, Estudiantes de La Plata y Belgrano de Córdoba. También tuvo un corto desempeño como manager del fútbol profesional de la “Lepra” y el año pasado fue aceptó ser el entrenador de la división Reserva. Ahora le llega esta nueva oportunidad de dirigir al primer equipo “leproso”, en un escenario muy complicado.
A solo tres fechas del final, Newell’s está a solo cuatro puntos de San Martín de San Juan, que es el equipo que está descendiendo por tabla anual -Aldosivi es el otro que está bajando de categoría, pero por promedio-. A la “Lepra” le quedan tres “finales”: Unión de local, Huracán de visitante y cierra con Racing en el “Coloso Marcelo Bielsa”.
Si bien el panorama es muy complejo, sobre todo por el paupérrimo nivel que viene mostrando el equipo hasta ahora dirigido por Fabbiani, el dato alentador para Newell’s es que hay otros equipos que están peor en la lucha por no descender. Esos equipos son Gimnasia La Plata, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz.
Bernardi se hará cargo del plantel en forma inmediata y empezará a trabajar con vistas al choque con el “Tatengue”, que será recién dentro de dos semanas ya que este próximo domingo no habrá fecha oficial por las elecciones legislativas nacionales.
En la reunión convocada por el presidente Astore para consensuar al nuevo entrenador interino, participaron Cristian D’Amico, del Movimiento Rojinegro Querido, Juan Manuel Medina y Hernán Botta, de Unen (que postula a Ignacio Boero), y Julián González, de Renovación Leprosa.
Tras el cónclave, habló el ex dirigente Cristian D’Amico, quien ya confirmó que será candidato a presidente en las elecciones del 14 de diciembre: “Lo que planteó el presidente Astore fue la necesidad de poner un técnico por los próximos tres partidos ante la gravedad de la situación, y propuso a Lucas Bernardi”, confió. “Dijimos que no íbamos a poner reparos, pero que la decisión era toda de la Comisión Directiva. Nosotros nos limitamos a apoyar, no a Ignacio Astore sino a Newell's. Es un momento muy crítico donde tenemos que tirar todos para adelante”, concluyó.
