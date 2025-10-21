LPF

En medio de un clima muy tenso, Lucas Bernardi es el nuevo técnico de Newell’s

El ex futbolista “leproso”, que ya tuvo un breve paso por la conducción del plantel profesional y actualmente se desempeñaba como DT de la Reserva, fue elegido por consenso para hacerse cargo del difícil momento del equipo rosarino tras la salida de Cristian Fabbiani. Los hinchas se expresaron con banderas y quema de cubiertas