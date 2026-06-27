El deporte está de luto

Murió una gloria del básquet de Santa Fe: el “Húngaro” Crespi

Terminaba de cumplir 89 años y fue, sin discusión, junto a Raúl Calvo, la máxima figura del básquet santafesino del siglo pasado. Los dos vistieron una sola camiseta, la de Gimnasia y Esgrima, además del seleccionado local, de la provincia y del país.