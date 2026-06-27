El básquetbol (sin límite geográfico) está de luto. Es que el “Húngaro” (también apodado “Mago”) Ricardo Ángel Crespi se fue a picar la anarajada al cielo. A los 89 años se fue un deportista que marcó un antes y después en la disciplina. Desde su querido Gimnasia y Esgrima rompió todos los moldes, marcó el camino, dejó la hoja de ruta para las generaciones futuras.
Murió una gloria del básquet de Santa Fe: el “Húngaro” Crespi
Terminaba de cumplir 89 años y fue, sin discusión, junto a Raúl Calvo, la máxima figura del básquet santafesino del siglo pasado. Los dos vistieron una sola camiseta, la de Gimnasia y Esgrima, además del seleccionado local, de la provincia y del país.
“Mirá que tenías que jugar bien en serio para salir en la Revista El Gráfico”, era un comentario indiscutible de esos tiempos tiernos. Símbolo eterno de Gimnasia y abanderado del básquetbol de Santa Fe, el “Húngaro” marcó un época, un estilo y una forma inmejorable de vivir el deporte.
A continuación, el tributo de El Litoral de hace un año, cuando Tomás Rodríguez tituló: “El "Húngaro" Crespi: los 88 años de una gloria del baloncesto argentino”.
Al referirnos a las glorias de Gimnasia y Esgrima (fundado el domingo 3 de marzo de 1901, en Córdoba, actual Juan de Garay y 4 de Enero), debemos señalar que fue el viejo club de don José Gómez y Enrique Carbonell, de don Ernesto Ahrens y Eudoro Rosas Leiva, de los hermanos Pezzi y del Dr. Antonio Anadón, de Raúl Emilio Aguirre, del ingeniero Carlos Ariotti, de Fernando Albornoz, de Edisto "Morocho" Romero, de Joaquín "Paquín" Alonso y Jorge Maciel, de Asencio Segado y Teófilo Miguel Di Lorenzo, de Carlos Costa y Celestino Martínez, de Jeremías Carbajo y Mozé Toniollo, de don Gregorio Bleis y de Elías Breitmann.
Además de Vicente "Chencho" Ciuffo, de los hermanos Raúl y Romeo Alvaro y de José "Gringo" D´Andrea, de Alberto Llarín, de Andrés Amayusco y J. Luis Pera de Jordi, de Armando Pedro Lombardi y Ariel Loréfice, de Lucho Piedrabuena y Fermín "Negro" Páez; de Francisco "Pato" Mazzei, del inolvidable Raúl "La Vieja" Reyes y de Roque Mazzei, de Edgar Domingo "Goyo" Parizzia, de Julio Carrasco, de Manuel Guerrero, de Tomaso Vío, que lograron el engrandecimiento del centenario instituto deportivo santafesino.
Trayectoria
El "Mago" Crespi fue el armador de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe de la Vera Cruz, el club de toda su vida, vencedor de los Campeonatos Juveniles "Presidente Juan Perón" y luego primer triunfador de cadetes con la selección de Santa Fe, ambos en 1954, Entonces fue su primera mención en el semanario El Gráfico, la revista semanal señalaba que "es hombre de garra y fuerza mental, que es la que más vale para triunfar".
En el orden internacional
En esa etapa de gloria del deporte argentino, el catedrático Jorge Hugo Canavesi (DT de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, bicampeón mundial de 1950 en el Luna Park de Buenos Aires y en 1953 en Dortmund, Alemania, ganador del Torneo Interuniversitario) convocó a cuatro de esta provincia, los dos "Cocos", Crespi y Juan Luis Sabatini y el tucumano Julio Ponce Aragón (Gimnasia y Esgrima) y Miguel Chacón (Newell´s Old Boys de Rosario).
Por ser 10 los jugadores del plantel, a último momento fue excluido de la lista de buena fe, Conrado Diez Rodríguez (República del Oeste).
También integraban el equipo Ricardo Alix y Jorge Curi (Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque), Norberto Giorgio (Palermo), los mendocinos Aldo Escalante y Mario Brusadín y Juan Carlos Gago (San Lorenzo de Almagro). El equipo de Argentina al vencer en los ocho partidos, fue campeón invicto y el "Húngaro" fue elegido el Jugador Más Valioso de la competencia.
Ricardo Ángel Crespi nació en Santa Fe, el 18 de junio de 1937; la educación primaria la realizó en la Escuela N° 11 "Juan Galo Lavalle", en 25 de Mayo 2011; la secundaria en el Colegio Nacional "Simón de Iriondo" y Esc. Superior de Comercio "Domingo G. Silva". Se casó con la destacada atleta Ada Brenner (Velocidad y Resistencia, entrenada por el noruego Reidar Soerlie y Roberto López, con tres hijos Rubén Ángel, Erika Silvana y Ada Karina, fueron sus compañeras del club del "Rayiyo" en el concierto internacional: Gladys Erbetta, Edith Berg, Lilian Buglia, Graciela Paviotti, Zulema Bonaparte, etc).
El famoso "Húngaro" vistió siempre la playera del Club de Gimnasia y Esgrima; participó en seleccionados asociativos, provinciales y nacionales, en los que no sólo siempre integró el quinteto titular, sino que además se transformó en uno de los más destacados.
Gimnasia y Esgrima: una pasión
"Fui criado dentro del ambiente de GyE que me ayudó a vivir y formarme, me enseñó lo que es la vida, la ética, la moral, el espíritu deportivo y a convivir. El club me permitió que pudiera ayudar a mi mamá y el poder estar cerca de mi casa, que pasara muchas horas ahí dentro, cuidado y haciendo deportes; yo practicaba todo lo que podía", aseguraba en su etapa de esplendor el "Coco" Crespi.
El histórico "Húngaro" revelaba que "por otra parte, ayudaba en los entrenamientos a Luciano "Negro" Franccini con el equipo femenino que, aparte de ser un gran quinteto, había chicas muy lindas y de notable jerarquía (Mabel Balocco, Pepa Arriola, Bella Rioja, Cati Lapalma, Elvira Sunier, Irma Genolet, María Elena, María Rosa y Teresita Lorenzo, Vilma Signes, Edelwis Rodríguez, Ana María Sánchez y Ana María Ceunick, entre otras), triunfando en todos los niveles, y si les faltaba alguna en los adiestramientos me llamaban a mí para jugar".
"Así me fui adentrando en el básquet; pasaba mucho tiempo viendo los monstruos que practicaban en el club en aquella época y yo me ilusionaba con estar allí en algún momento; esto es para el año 1951/52, entonces estaba jugando en Cadetes", explicaba.
Reconoció que "en la siguiente temporada, en 1953 aproximadamente se produce un éxodo importante de los mejores jugadores de GyE; el club era muy exitoso y tenia notable fama en el país; había ganado innumerables torneos en el Luna Park y en casi todas las canchas, pero lamentablemente, hubo un problema interno entre los jugadores y se fueron los titulares que eran de los mejores de Argentina".
El "Mago" Crespi reveló que "ante esta falta de basquetbolistas notables hubo que echar mano de los cadetes del club y entre ese grupo estaba yo, Junto a Fredy Murillas y Ponce Aragón. Era muy chico, tenía 16 años y era un sueño poder jugar con todos esos monstruos que había".
Reconoció que "los más experimentados me hicieron sentir muy respaldado por ellos; como GyE era amateur, las macanas que uno podía mandarse en la cancha te las perdonaban un poco más; eso me posibilitó que si me equivocaba, debía mejorar en la siguiente acción para seguir haciendo el básquet que me gustaba junto a los jugadores que yo admiraba. Estamos hablando de mis ídolos: Horacio Virgilio, Oscar Ulla y Tomaso Vío; el famoso Raúl Calvo hacía poco que había dejado de jugar pero era el entrenador del equipo".
Explicaba el "Húngaro" que Calvo me tenía mucho cariño, asimismo me apoyaba y decía "venga pibe, entre y demuestre lo que sabe, con su magia con la pelota".
"En esa época, a las 20.30 todos los chicos se iban del club y el único que quedaba era yo por lo que todos me conocían y cuidaban", puntualizaba.
El "Húngaro" es una persona de facilidad de palabras y una memoria prodigiosa, no ha sido muy difícil establecer una recorrida sobre su vida porque los recuerdos le afloraban permanentemente.
Antecedentes
El "Coco" Crespi a los 16 años jugó un Campeonato Argentino de Cadetes que ganó Santa Fe y sirvió de selección para el Sudamericano Juvenil que se realizaría en Colombia; en Cúcuta, también con Argentina salimos campeones e invictos -afirmó- donde me designaron el mejor jugador del Torneo. Era una época (en la década del ´50) donde se empezaba a pagar algo y a comenzar con el llamado "profesionalismo marrón".
Esa nueva situación hizo que muchos jugadores se cambiaran de clubes e iniciaran diferentes carreras; en ese momento de GyE se fueron excepcionales jugadores: "Goyo" Parizzia a San Lorenzo de Almagro, Alfredo "Fredy" Murillas a F. C. Oeste y Ariel Loréfice a GEVP, incluyendo a Fermín Páez y Lucho Piedrabuena, a Colón; no era una gran cifra lo que se abonaba pero te servía de mucha ayuda; yo elegí quedarme pese a las propuestas porque tenía a mi vieja y porque en el club me habían tratado tan bien. En GyE a la vuelta del Sudamericano me hicieron un asado de celebración y teníamos una amistad tan grande que a mí me tiraba mucho".
Grave lesión
"Luego tuve una grave lesión en la columna, casi quedo inválido, que me alejó de las canchas por dos años, la eficiente rehabilitación me posibilitó volver a ponerme la malla de la franja azul; defendí sólo una camiseta: la de mi club; la combiné con las de la selección de Santa Fe, de la provincia y de la selección argentina", agregó Crespi.
Luego sostuvo con énfasis que "estuve 13 años en los combinados argentinos; en esa época se jugaban los sudamericanos cada dos años y tuve la suerte de ir a seis torneos. Cada vez que jugábamos estas competencias recibía propuestas para quedarme. Recuerdo una en Perú y otra en Brasil, donde recibí importantes ofrecimientos económicos y deportivos".
Campeón en La Pampa
Después del frustrado sueño de obtención del campeonato argentino disputado en 1958 en el desaparecido estadio de básquetbol del C.A. Unión, al perder la final ante Capital Federal (56-52), con la base de santafesinos: Edgar "Goyo" Parizzia, Enrique Borda, Bernardo "Oso" Schime y Luis Villa, Santa Fe apostó a una renovación.
Quedaron atrás los subcampeonatos del ´54 en Córdoba y ´59 en Neuquén y al año siguiente en La Pampa volvió a ser campeón con la base de Roberto "Baby" Alfonso (GyE), Carlos Candussi (GyE), Crespi (GyE), Aníbal "Baby" Bolzicco (Rivadavia Jrs.) y Víctor Hugo "Baby" Le Bhian (Sportsmen Unidos).
Luego ingresaban Francisco Osuna (Unión), Juan R. Tognotti (Rivadavia Jrs.), Roberto Gómez (Horizonte de Rosario), Rubén Mascetti (Unión y Progreso de Rosario), Enrique "Negro" Cañete (San Martín de Carlos Pellegrini), Oscar "Loco" Manassero (Ceci B.C. de Gálvez) y Ernesto Pérez (Maciel), padre de Esteban Daniel "Gallo" Pérez.
En la final, los azulgranas conducidos por Raúl Calvo volvieron a derrotar -como era tradicional- a Santiago del Estero, 64 a 56. Los "changos" que eran animadores en todos los escenarios portando bombos, guitarras y violines, eran locales por el apoyo de todas las delegaciones, donde lucían su calidad José "Paco" Barrientos, Benjamín Arce, Gustavo Chazarreta, Carlos Enrique "Inqui" Ríos, Carlos "Cacho" Cisneros, Jorge "Tito" Saad y Ramón Martínez.
El "Húngaro" era generoso, humano y solidario; en el campo de juego se destacaba por ser un gran pasador al juego interior; siempre con dos manos, lo hacía sobre la cabeza; de pecho o de pique. Por otra parte, con sus pases milimétricos, tiraba y metía, con una mano, sin saltar, paradito.
Una de las innumerables anécdotas que nos contó el "Mago" Crespi, estuvo vinculada a Oscar Bonomo, árbitro, entrenador y periodista, apasionado por Gimnasia y Esgrima y admirador de Raúl Claudio Calvo y el propio "Húngaro".
Luis Fainstein el DT de General Paz Juniors de Córdoba, considerado el mejor equipo argentino de la década del ´60 del siglo pasado llegó a la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, acompañado de dos dirigentes, quienes le hicieron un ofrecimiento económico muy importante al "Coco" Crespi, además de premios y otros beneficios y una gira programada por el continente americano.
"Te necesitamos Húngaro como conductor, eres el mejor base del país y en una gira programada vamos a recorrer numerosos países, en tu puesto eres el mejor de la Argentina", respondiendo el ídolo del conjunto de la franja que "me sorprendieron con la propuesta, lo voy a pensar y luego les respondo".
Las famosas "Estrellas Blancas" tuvieron como técnicos a Fainstein, al brasileño Damasceno Lopes y Carlos Alberto Díaz y tenía en sus filas a una constelación de figuras: Gustavo Chazarreta, Marcelo Farías, Hugo Olariaga, Samuel Oliva, Hugo Montivero, Guillermo Riofrío, Clodomiro "Gato" Oliva y Ricardo Riofrío, entre otros.
Una semana después, "Pistola estaba en mi casa, llega el cartero con un telegrama y lo recibe él cuando me estaba bañando, donde General Paz Juniors daba a conocer la propuesta oficial económica y que viajara a Córdoba en forma urgente", explicó Crespi.
Dos días después Bonomo me dijo "hoy tenemos un asado en el club y en la cena las autoridades indican que recibieron un cablegrama donde informan sobre el ofrecimiento y proyecto deportivo de la entidad de la docta, aunque Pistola aseguró que "el Húngaro no se va de Gimnasia y Esgrima, porque está en su casa y nos reímos todos…"