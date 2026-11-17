GT World Challenge

Urcera, Fritzler y Azar completaron un positivo primer día de pruebas en Misano

Los argentinos ensayaron con un Mercedes-AMG GT3 de AKM Motorsports, el equipo de Marco Antonelli, quien también salió a pista. Las pruebas continuarán este miércoles, como preparación para las 6 Horas de Portimao de febrero de 2027.