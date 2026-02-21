A los 39 años

Marco Ruben retorna al Canalla: el goleador histórico regresa para la Libertadores

El máximo goleador histórico del club anunció su regreso a la actividad profesional para sumarse nuevamente al plantel de Rosario Central. A los 39 años y tras haber colgado los botines a fines de 2024, el ídolo vuelve con la ilusión de disputar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, esta vez acompañado por Ángel di María en una nueva aventura continental.