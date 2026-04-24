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McLaren prepara un "auto completamente nuevo" para Miami y Canadá

El equipo de Woking tuvo un inicio de año complejo, condicionado por un auto todavía en desarrollo y por la adaptación a la nueva unidad de potencia Mercedes. Sin embargo, mostró señales positivas en Japón, donde Oscar Piastri peleó por la victoria y terminó segundo detrás de Kimi Antonelli.

Según explicó Stella, la intención de McLaren siempre fue introducir una evolución de gran escala en las primeras carreras norteamericanas. Credito: REUTERS/Jean Carniel/PoolSegún explicó Stella, la intención de McLaren siempre fue introducir una evolución de gran escala en las primeras carreras norteamericanas. Credito: REUTERS/Jean Carniel/Pool
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McLaren apunta a dar un salto importante en la temporada 2026 de Fórmula 1. Andrea Stella, jefe del equipo británico, confirmó que la escudería trabaja en un paquete profundo de actualizaciones para los Grandes Premios de Miami y Canadá, con el objetivo de acercarse a Mercedes, actual líder del campeonato.

El equipo de Woking tuvo un inicio de año complejo, condicionado por un auto todavía en desarrollo y por la adaptación a la nueva unidad de potencia Mercedes. Sin embargo, mostró señales positivas en Japón, donde Oscar Piastri peleó por la victoria y terminó segundo detrás de Kimi Antonelli.

Según explicó Stella, la intención de McLaren siempre fue introducir una evolución de gran escala en las primeras carreras norteamericanas. El cambio estará centrado especialmente en el área aerodinámica y podría modificar de manera significativa el rendimiento del MCL40.

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 1, 2025 McLaren team principal Andrea Stella ahead of the Miami Grand Prix REUTERS/Marco BelloFormula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 1, 2025 McLaren team principal Andrea Stella ahead of the Miami Grand Prix REUTERS/Marco Bello

Estas cinco semanas sin actividad generadas por la ausencia de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita le permitió al equipo trabajar con mayor margen en fábrica. De todos modos, Stella advirtió que otros rivales también habrán aprovechado ese tiempo, por lo que el avance no necesariamente implicará un cambio inmediato en la jerarquía.

McLaren marcha tercero en el Campeonato de Constructores, a 89 puntos de Mercedes, y reconoce que todavía tiene terreno por recuperar frente a las Flechas Plateadas y, en menor medida, Ferrari.

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Otro punto clave fue la integración con Mercedes High Performance Powertrains, proveedor de la unidad de potencia. Stella aseguró que McLaren dio un paso importante en herramientas de simulación y comprensión del motor, una cuestión decisiva bajo el nuevo reglamento técnico de 2026.

Con Miami y Canadá en el horizonte, McLaren buscará transformar sus buenas sensaciones en resultados concretos. El MCL40 renovado será una prueba central para medir si el equipo campeón vigente puede volver a meterse de lleno en la pelea por las victorias.

La FP1 del Gran Premio de Miami tendrá 90 minutos

La Fórmula 1 confirmó una modificación en el cronograma del Gran Premio de Miami: la primera y única sesión de entrenamientos libres del fin de semana se extenderá a 90 minutos.

La actividad, prevista para el viernes 1 de mayo, se desarrollará ahora de 12:00 a 13:30 hora local. Como consecuencia, las sesiones programadas antes de la FP1 también se adelantarán 30 minutos.

Nov 21, 2025; Las Vegas, NV, USA; The crew of McLaren driver Oscar Piastri (81) prepare his car for the Las Vegas Grand Prix at Las Vegas Strip Circuit. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn ImagesEl cambio estará centrado especialmente en el área aerodinámica y podría modificar de manera significativa el rendimiento del MCL40.

La decisión fue tomada por la FIA debido al parate de cinco semanas desde la última carrera, a los recientes ajustes técnicos y reglamentarios, y al formato Sprint del evento, que reduce el tiempo disponible de prácticas para los equipos.

El resto del cronograma se mantiene sin cambios, la carrera principal está prevista para el domingo a las 16:00 (hora local) Miami será la cuarta fecha de la temporada 2026, con Kimi Antonelli al frente del Campeonato de Pilotos y Mercedes como líder entre los equipos.

Cronograma

Viernes: Clasificación Sprint: 17:30

Sábado: Carrera Sprint: 13:00, Clasificación: 17:00

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Domingo: Gran Premio: 17:00

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