Fórmula 1

McLaren prepara un "auto completamente nuevo" para Miami y Canadá

El equipo de Woking tuvo un inicio de año complejo, condicionado por un auto todavía en desarrollo y por la adaptación a la nueva unidad de potencia Mercedes. Sin embargo, mostró señales positivas en Japón, donde Oscar Piastri peleó por la victoria y terminó segundo detrás de Kimi Antonelli.