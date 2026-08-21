La Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha después del receso de verano y Mercedes llegará al Gran Premio de los Países Bajos con una cuenta pendiente. La escudería encabeza los campeonatos de Pilotos y Constructores, pero todavía no pudo ganar en Zandvoort desde que el circuito regresó al calendario.
Mercedes va por una cuenta pendiente en Zandvoort: “Es nuestra última oportunidad”
El equipo lidera los dos campeonatos, pero Toto Wolff advirtió que sus rivales redujeron la diferencia y anticipó una segunda mitad de temporada mucho más exigente. La escudería nunca ganó en el circuito neerlandés desde su regreso a la Fórmula 1.
La carrera de este fin de semana tendrá un significado especial: será la última edición del Gran Premio neerlandés antes de su salida de la Fórmula 1 en 2027. Para Toto Wolff, será también la última posibilidad de completar una tarea que Mercedes tiene pendiente desde 2021.
“Hemos estado cerca, pero nunca ganamos allí en la era moderna. Esta es nuestra última oportunidad para cambiarlo y es un desafío que nos gustaría afrontar”, expresó el director del equipo.
Una segunda mitad con mayor presión
Mercedes cerró la primera parte de 2026 al frente de los dos campeonatos, aunque Wolff evitó cualquier exceso de confianza. El austríaco reconoció que el equipo desperdició oportunidades y que sus perseguidores consiguieron recortar la distancia en las últimas carreras.
“Dejamos puntos sobre la mesa, nuestros rivales redujeron la diferencia de rendimiento y sabemos que la segunda mitad del año nos exigirá más que la primera”, advirtió.
Con 12 Grandes Premios todavía por disputarse, el responsable de Mercedes considera que los títulos no dependerán solamente de la velocidad. La capacidad para aprovechar cada oportunidad y mantener el desarrollo del auto serán factores decisivos.
“Los campeonatos se definirán por la ejecución y por el ritmo de desarrollo que podamos aportar al coche en las próximas 12 carreras”, sostuvo.
Mercedes se encuentra algo retrasado en la incorporación de actualizaciones en comparación con algunos de sus rivales. Sin embargo, Wolff aseguró que todavía existe rendimiento por encontrar y que la escudería cuenta con un plan claro para evolucionar el auto durante la etapa decisiva del campeonato.
El desafío particular de Zandvoort
Zandvoort es uno de los circuitos más singulares de la temporada. Su trazado angosto, las curvas peraltadas y la escasa tolerancia al error obligan a los pilotos a mantener la concentración durante todo el fin de semana.
A esas exigencias se suma un ambiente dominado por los seguidores de Max Verstappen, quienes convierten cada edición en una verdadera fiesta neerlandesa.
“Zandvoort ha sido un desafío único desde su regreso. Es un circuito difícil de dominar, los aficionados crean una atmósfera increíble y se convirtió en una carrera que tanto los equipos como los pilotos esperan con ilusión”, destacó Wolff.
Mercedes comenzará la segunda mitad del año desde una posición privilegiada, pero con la certeza de que la lucha se volvió más cerrada. En un escenario donde todavía no pudo ganar, el líder tendrá su última oportunidad para despedirse de Zandvoort con una victoria.