Fórmula 1

Mercedes va por una cuenta pendiente en Zandvoort: “Es nuestra última oportunidad”

El equipo lidera los dos campeonatos, pero Toto Wolff advirtió que sus rivales redujeron la diferencia y anticipó una segunda mitad de temporada mucho más exigente. La escudería nunca ganó en el circuito neerlandés desde su regreso a la Fórmula 1.