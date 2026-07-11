San Pablo, Brasil. Tarde calurosa, partido complicado. Los 90 minutos terminaron empatados en cero. En el tiempo suplementario apareció Di María para recibir la pelota de Messi, atacando por el medio y levemente hacia la derecha, para definir con un remate que dejó sin chances al arquero suizo. Terminamos el partido pidiendo la hora. Fue un verdadero sufrimiento (no tanto como el del martes, porque en este partido en Brasil había que defender el resultado, no darlo vuelta) y el pase a cuartos de aquel Mundial del 2014 que nos dejó el amargo sabor de haber perdido esa final con Alemania en el Maracaná, el día de la foto de Messi pasando por delante de la copa para solamente mirarla, como diciéndose: “Algún día serás mía”. Y ese día llegó, ocho años después.
Argentina, aquella tarde de angustia en San Pablo ante Suiza y más números de Messi
Uno de los partidos que jugaron Argentina y Suiza fue durante el Mundial de Inglaterra de 1966. Uno de los titulares era Antonio Ubaldo Rattín, una gloria de Boca, que falleció hoy.
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Anteriormente, también se habían enfrentado en otro Mundial. Fue el de 1966 y Argentina ganó 2 a 0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega. Fue el Mundial de aquella expulsión de Antonio Ubaldo Rattín (con mucho pesar se recibió la noticia de su fallecimiento) ante Inglaterra, que finalmente salió campeón en una cuestionada final ante Alemania.
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Argentina llega a este partido con una racha impresionante. En este Mundial, ganó los 5 partidos. Lleva 11 sin perder en mundiales y solamente cayó en cinco ocasiones dentro de los 90 minutos reglamentarios en los últimos 34 partidos. El equipo lleva once partidos consecutivos anotando goles en mundiales. Y si hilamos más fino todavía, marcó tres goles en seis de los últimos siete partidos disputados en esta clase de torneos.
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Pasemos a Messi. Marcó goles en los cinco partidos que jugó el equipo hasta antes de Suiza, con ocho goles. Es el máximo artillero de la historia de los mundiales con 21 tantos en 31 partidos jugados. Es jugador record en presencias en encuentros de fases finales de mundiales, ya que jugará su partido número 15, superando las 14 presencias de Klose, según el siempre preciso dato estadístico que acercó el colega Silvio Maverino.
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Argentina está invicta en los siete partidos (entre oficiales de mundiales y amistosos) que jugó ante Suiza en la historia. Hay uno que se recuerda claramente y es la victoria por 5 a 0 en el Mario Alberto Kempes, durante la conducción de César Luis Menotti. Ramón Ángel Díaz, Leopoldo Jacinto Luque, José Daniel Valencia, Diego Armando Maradona y Daniel Alberto Passarella de penal, fueron los autores de los goles del equipo que en ese entonces era campeón del mundo y se preparaba para defender el título en España en 1982.
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Si se habla de Suiza, es imprescindible no olvidarse de dos personas muy vinculadas a la provincia de Santa Fe. Uno de ellos es Enzo Trossero, el ex jugador y entrenador de Colón, que dirigió durante algunas temporadas en el fútbol de ese país, a comienzos de este siglo. El otro es Lucas Blondel, quien inició su carrera futbolística en Atlético de Rafaela, tiene la doble nacionalidad y fue convocado el año pasado para jugar por la selección de ese país, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria para el Mundial.
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Lamine Yamal, una de las estrellas de España, dijo luego de la victoria ante Bélgica que “España-Francia, es una final anticipada”, refiriéndose al partido semifinal que jugarán el martes próximo. Scaloni se refirió a esas declaraciones y dijo lo siguiente: “Tiene razón. Antes del torneo se los mencionaba como dos candidatos. Lo que pasa es que solo uno de ellos jugará la final”.