Racing compró a Matko Miljevic: 3 millones por el 80% de su pase

Huracán oficializó este lunes la transferencia del mediocampista de 23 años. La operación se cerró en 3 millones de dólares, a pagar en seis cuotas. El jugador conservará el 20% de los derechos económicos.

Así presentó Racing a MiljevicAsí presentó Racing a Miljevic
Por: 

Huracán confirmó este lunes la venta de Matko Miljevic a Racing. A través de un comunicado oficial, el club de Parque Patricios informó que la Academia adquirió el 80% de los derechos económicos del mediocampista por 3 millones de dólares, a abonar en seis cuotas iguales.

La negociación se cerró sobre el final del mercado de pases. Según detalló Huracán, cada una de las cuotas será de 500.000 dólares. Además, se estableció que el propio Miljevic conservará el 20% de los derechos económicos, lo que le permitirá recibir un porcentaje en caso de una futura venta.

Esta modalidad, cada vez más frecuente, responde tanto a aspectos financieros como a estrategias de retención parcial de valor por parte del futbolista.

El camino de Miljevic en Huracán

El comunicado también repasó cómo Huracán se hizo con la totalidad del pase. En enero de 2025, el club había comprado el 50% de los derechos por 400.000 dólares, de los cuales abonó 300.000. En octubre del mismo año, ejecutó la opción por el otro 50%, aunque esa parte aún no se había terminado de pagar al momento de la venta.

Como parte del nuevo acuerdo, se resolvió que ese saldo pendiente —500.000 dólares— será compensado con la cesión del 20% de los derechos al propio Miljevic.

Impacto institucional y deportivo

Desde lo económico, la dirigencia del Globo valoró positivamente la transferencia. La operación representa ingresos en dólares para un club que apuesta por la sostenibilidad financiera en un contexto adverso para el fútbol argentino.

En el plano futbolístico, la salida de Miljevic deja un hueco en el mediocampo, pero el cuerpo técnico ya trabaja en refuerzos o alternativas internas. En Avellaneda, en tanto, Racing confía en que el volante pueda sumar juego, energía y creatividad a un plantel que apunta alto tanto a nivel local como internacional.

El comunicado finalizó con un mensaje institucional: “Muchas gracias y éxitos en tu carrera, Matko”, reflejando un vínculo saludable entre el club y el jugador.

