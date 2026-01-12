Se deben más de 11 millones de dólares a jugadores y DTs

El nuevo vicepresidente de Newell's dijo que la situación económica del club es "desastrosa"

Juan Manuel Medina hizo un repaso de la complicada realidad que atraviesa la lepra tras el final de la gestión Astore. Uno de los pilares que tiene la nueva administración que preside Boero detalló las múltiples deudas que dificultan el presente y el futuro inmediato de la lepra. "Vamos a llevar a la justicia a los integrantes de la Comisión anterior", aseguró.