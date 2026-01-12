Se deben más de 11 millones de dólares a jugadores y DTs
El nuevo vicepresidente de Newell's dijo que la situación económica del club es "desastrosa"
Juan Manuel Medina hizo un repaso de la complicada realidad que atraviesa la lepra tras el final de la gestión Astore. Uno de los pilares que tiene la nueva administración que preside Boero detalló las múltiples deudas que dificultan el presente y el futuro inmediato de la lepra. "Vamos a llevar a la justicia a los integrantes de la Comisión anterior", aseguró.
Medina junto a Boero y el otro vicepresidente, Hernán Botta. Foto: Archivo
A poco menos de un mes de ganar las elecciones y poner en marcha la gestión, la flamante Comisión Directiva del club Newell's Old Boys de Rosario que preside Ignacio Boero hace un balance contundente de la herencia que recibió de la administración anterior que conducía Astore.
Si bien la auditoría formal dará inicio en los próximos días, los primeros balances hablan de una deuda de más de 11 millones de dólares solamente en concepto de atrasos salariales con futbolistas y entrenadores con presente o con pasado reciente en la institución.
Además, cuentan que están comprometidos recursos genuinos como el contrato de indumentaria o los derechos de televisión, siendo hoy la venta de abonos el único dinero que entra a Newell's para ser destinado en el armado del equipo.
En las últimas horas, el vicepresidente primero Juan Manuel Medina habló con el diario La Capital de Rosario y brindó detalles a fondo de la compleja realidad que atraviesa una de las instituciones deportivas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe.
En primera instancia, el dirigente fue consultado por la deuda con el "Ogro" Fabbiani, uno de los tantos protagonistas a los que la dirigencia de Astore le quedó debiendo. Sobre esto, Medina explicó: "Estamos tratando de arreglarlo con él y su cuerpo técnico. Por lo general, cuando pasa algo así, con los técnicos se demora un poco más en resolver".
"Ahora la idea es darle prioridad a que no haya ninguna inhibición de jugadores. Eso es a lo que estuvimos abocados. Aparte de atender la deuda con el plantel, para que no haya inhibiciones", agregó Medina.
Sobre esto último, el vicepresidente leprozo reveló: "Lo de Fabbiani son más o menos 350 mil dólares. Después tenemos inhibiciones gruesas, como la de Liverpool de Uruguay (por Juan Ignacio Ramírez, que compartía el pase con Nacional), que la pagamos. Eran alrededor de 500 mil dólares".
Al Ogro Fabbiani se le deben aproximadamente 350 mil dólares.
Siguiendo por esta línea, y consultado por la forma en la que fueron abordando las problemáticas una vez que asumieron en el club, Medina indicó que "hay inhibiciones de más monto, pero charlamos con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y fuimos priorizando los pagos, porque tenemos también la de Nacional, de Boston River (por Martín Fernández Figueira)".
"Fue una planificación estratégica la que hicimos, viendo quienes son los que nos pueden esperar un poco más. Aparte vamos teniendo en cuenta los vencimientos de los plazos. Tenemos un poco de todo porque en Uruguay estan Nacional y Boston River, pero por ejemplo en Paraguay también Olimpia", reveló.
Reunión con AFA y Agremiados
Sobre el conflicto generado por las deudas con los jugadores que formaron parte del plantel que disputó la temporada 2025, el dirigente rosarino amplió: "Nos reunimos con Sergio Marchi, que nos viene dando una mano, para una propuesta. La idea es involucrar a la gran mayoría de los jugadores, quizás no sean todos, en un acuerdo para que podamos pagarles un determinado monto mensual".
Precisamente sobre los atrasos salariales, uno de los pilares de la flamante administración de Boero señaló que "en algunos casos desde agosto, en otros de septiembre. Había mucha desprolijidad. Los mismos jugadores nos decían que a veces veían en la cuenta un depósito y no sabían a qué correspondía".
"Se les pagaba tipo almacén. Nunca terminaban de entender bien de qué parte del salario se trataba. A algunos le depositaban y a otros. Están los jugadores a los que no les pagaron desde agosto y otros, como Saúl Salcedo y Juan Espínola, desde septiembre. En octubre ya no cobró ninguno", comentó.
Profundizando sobre los montos que debe Newell's en concepto de jugadores, ex jugadores, entrenadores y ex DTs que pasaron recientemente por la institución del Parque, Medina explicó que "se deben 6 millones de dólares a jugadores que ya no están en Newell's. Un número significativo. Y con los que siguen en el plantel actual, la deuda es de unos 5 millones".
"Con todo el tema de las inhibiciones en el medio que tenemos que hacer frente. El salario mensual aproximado del plantel era de un millón 100 mil y un millón 200 mil dólares. La intención es reducir el salario del plantel más o menos a la mitad. Tenemos que bajar de los 1.600 millones de pesos del salario mensual a unos 750 millones, por eso también los contratos por productividad", destacó.
"Estábamos con valores muy altos. Por ejemplo, el plantel de Lanús, que fue campeón de la Copa Sudamericana, tiene un salario mensual promedio de 600 millones de pesos mensuales. O sea, muy por debajo de los 1.600 nuestros. El salario mensual de Defensa y Justicia es de 400 millones", agregó.
"Las excepciones son Boca, River e Independiente, quienes pagan mucho. Y también estaba ahí Newell's. El salario del plantel de Central es alto, pero lo tiene a Di María y está por jugar la Copa Libertadores. De golpe, un jugador que ganaba 10 mil dólares en un club, en Newell's pasó a ganar 40 mil. El salario del plantel era una locura", dijo Medina.
Ampliando el análisis, y respecto de la situación financiera que encontraron al momento de asumir, el vicepresidente de la institución rojinegra fue contundente: "Desastrosa. Un club hipotecado. La gente a veces piensa que es un tema de plata. Que llegás con plata y lo acomodás. No es una cuestión de plata solamente".
Ignacio Boero nuevo presidente de Newell's.
"Es planificar y hay que gestionar cada cuestión. Los recursos financieros genuinos que tenemos son por la venta de abonos. Prácticamente es el único ingreso del club. Por ejemplo, la compra de Matías Cóccaro en gran parte es posible por la venta de abonos. Esta es la cuenta y la proyección que hicimos para traerlo. La idea es seguir alentando a que la gente siga comprando los abonos", subrayó.
La auditoría que se viene
En el final, y ante la consulta respecto del avance de la auditoría sobre lo realizado por la anterior gestión, Medina manifestó que "la auditoría la estaremos arrancando ahora en enero. La haremos con un estudio privado. Nuestra voluntad es llevar lo que encontremos a la Justicia".
"Que no solamente quede en una cuestión económica del club y para saber dónde estamos parados. En lo previo entendemos que hay muchos elementos para llevar a Astore y a la comisión anterior, sobre todo a los que tuvieron firma, a la Justicia", cerró Medina.