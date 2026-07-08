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La FIFA designó al inglés Michael Oliver para arbitrar España-Bélgica

La FIFA confirmó la designación arbitral para uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El inglés Michael Oliver será el encargado de dirigir el encuentro entre España y Bélgica, que se disputará este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Mundial 2026: Michael Oliver fue confirmado como árbitro de España-Bélgica. Credito: REUTERS/Hannah MckayMundial 2026: Michael Oliver fue confirmado como árbitro de España-Bélgica. Credito: REUTERS/Hannah Mckay
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La FIFA confirmó este martes la designación del árbitro para el encuentro entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El inglés Michael Oliver será el encargado de impartir justicia en uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria, que se disputará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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El vencedor del compromiso se convertirá en uno de los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

Una terna arbitral con experiencia internacional

Oliver estará acompañado por sus compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes, mientras que el brasileño Ramon Abatti será el cuarto árbitro y Rafael Alves cumplirá la función de asistente de reserva.

Soccer Football - Euro 2024 - Round of 16 - Germany v Denmark - Dortmund BVB Stadion, Dortmund, Germany - June 29, 2024 Referee Michael Oliver REUTERS/Leon KuegelerMundial 2026: Michael Oliver fue confirmado como árbitro de España-Bélgica

Considerado uno de los jueces de mayor prestigio del fútbol europeo, el inglés volverá a tener protagonismo en una instancia decisiva del certamen después de haber dirigido tres encuentros durante la presente edición del Mundial.

El árbitro había sido designado inicialmente para el partido entre Costa de Marfil y Ecuador, pero una lesión muscular sufrida en la previa le impidió hacer su estreno. Una vez recuperado, condujo los encuentros entre Países Bajos y Suecia, Francia y Noruega, y Canadá frente a Marruecos.

En esos tres compromisos mostró un total de 13 tarjetas amarillas, sin expulsar jugadores, con un promedio de 4,3 amonestaciones por partido.

Un antecedente favorable para ambos seleccionados

Tanto España como Bélgica presentan números positivos cada vez que fueron dirigidos por Michael Oliver.

Soccer Football - Euro 2024 - Round of 16 - Germany v Denmark - Dortmund BVB Stadion, Dortmund, Germany - June 29, 2024 Referee Michael Oliver looks up with Denmark's Kasper Schmeichel, Thomas Delaney and teammates after suspending the game due to adverse weather conditions REUTERS/Kai PfaffenbachMundial 2026: Michael Oliver fue confirmado como árbitro de España-Bélgica

La selección española acumula cuatro victorias y tres empates bajo el arbitraje del inglés, mientras que Bélgica registra dos triunfos en los encuentros que le tocó controlar.

Aunque las estadísticas no resultan determinantes, ambos equipos llegan con antecedentes favorables bajo la conducción del experimentado colegiado británico.

Dos candidatos frente a frente por un lugar en semifinales

España llega a esta instancia luego de eliminar a Portugal por 1-0 en el AT&T Stadium de Dallas, mientras que Bélgica accedió a los cuartos de final tras una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos en Seattle.

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El choque en Los Ángeles promete ser uno de los más atractivos de esta fase del torneo, con dos seleccionados que aspiran a regresar a la pelea por el título mundial.

Con la confirmación de Michael Oliver al frente de la terna arbitral, ya quedó definido uno de los últimos detalles organizativos de un partido que pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

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