Cuartos de final

La FIFA designó al inglés Michael Oliver para arbitrar España-Bélgica

La FIFA confirmó la designación arbitral para uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El inglés Michael Oliver será el encargado de dirigir el encuentro entre España y Bélgica, que se disputará este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.