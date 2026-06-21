Grupo E

Alemania venció a Costa de Marfil, clasificó a los 16avos del Mundial 2026

El seleccionado alemán revirtió el marcador en los minutos finales gracias a un doblete de Deniz Undav y derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil en Toronto. Con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, aseguró su lugar en la fase eliminatoria.