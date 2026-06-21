Alemania dio un paso firme en el Mundial 2026. Después de comenzar en desventaja frente a Costa de Marfil, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann reaccionó en el complemento, se impuso por 2 a 1 con dos goles de Deniz Undav y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del certamen.
Alemania venció a Costa de Marfil, clasificó a los 16avos del Mundial 2026
El seleccionado alemán revirtió el marcador en los minutos finales gracias a un doblete de Deniz Undav y derrotó 2 a 1 a Costa de Marfil en Toronto. Con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, aseguró su lugar en la fase eliminatoria.
El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo E, se disputó en el Toronto Stadium y dejó al equipo europeo con puntaje ideal y el liderazgo de la zona.
Costa de Marfil sorprendió, pero Alemania encontró respuestas
El desarrollo del partido mostró desde el inicio a una Alemania decidida a asumir el protagonismo. El equipo controló la posesión de la pelota y generó varias aproximaciones sobre el arco defendido por Yahia Fofana.
Sin embargo, la falta de precisión y algunas intervenciones del arquero africano impidieron que pudiera abrir el marcador durante la primera mitad.
Incluso, el conjunto alemán llegó a convertir en dos oportunidades antes del descanso, pero ambas acciones fueron invalidadas por infracciones detectadas por el árbitro. Pese al dominio territorial, la eficacia estuvo del lado de Costa de Marfil.
A los 30 minutos llegó la sorpresa. Tras una buena combinación ofensiva encabezada por Oumar Diomande, Franck Kessié aprovechó un rebote dentro del área para vencer a Manuel Neuer y establecer el 1 a 0. El tanto le permitió al conjunto africano irse al descanso con ventaja y alimentar la ilusión de conseguir un resultado que lo acercara a la clasificación.
En el complemento, Alemania mantuvo la iniciativa, aunque necesitó de los cambios para modificar el desarrollo del encuentro. Julian Nagelsmann envió al campo de juego a Deniz Undav y Nadiem Amiri, dos variantes que terminarían siendo decisivas para el desenlace.
A los 68 minutos llegó el empate. Amiri desbordó por el sector izquierdo y envió un centro preciso que Undav conectó de volea para igualar el marcador y devolverle confianza al conjunto europeo.
Con el resultado abierto, ambos equipos tuvieron ocasiones para desnivelar. Costa de Marfil intentó aprovechar los espacios que dejaba Alemania en defensa, mientras que los europeos intensificaron la presión en busca del triunfo.
Undav apareció en el descuento y Alemania aseguró la clasificación
Cuando el empate parecía definitivo, Alemania encontró el gol que necesitaba para sellar la remontada. Ya en tiempo de descuento, Lukas Nmecha filtró un pase entre los defensores africanos y Deniz Undav volvió a aparecer con una definición cruzada para marcar el 2 a 1 definitivo.
El delantero, que había comenzado el encuentro en el banco de suplentes, terminó siendo la figura de la noche con un doblete que modificó el destino del partido y confirmó el valor de las variantes introducidas por el cuerpo técnico alemán.
Con este resultado, Alemania alcanzó los seis puntos en dos presentaciones y garantizó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, una instancia a la que no accedía desde la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando obtuvo su cuarto título.
Además, quedó como líder del Grupo E y afrontará la última jornada frente a Ecuador con la tranquilidad de tener el boleto asegurado.
Para Costa de Marfil, la derrota significó dejar pasar una buena oportunidad de sellar anticipadamente el pase a la siguiente ronda. El equipo africano permanece con tres unidades, producto de la victoria conseguida en el debut ante Ecuador, y definirá su futuro frente a Curazao en la tercera fecha.
La igualdad entre Ecuador y Curazao modificó el panorama de la zona. Alemania lidera con seis puntos, Costa de Marfil suma tres y tanto Ecuador como Curazao tienen una unidad, por lo que la clasificación de los restantes equipos se resolverá en la última jornada del Grupo E.
Más allá de la clasificación, el encuentro confirmó la capacidad de reacción del conjunto alemán. Después de un primer tiempo en el que no logró capitalizar su dominio y quedó en desventaja, encontró soluciones a partir de los cambios, sostuvo la presión ofensiva hasta el final y consiguió una victoria que lo mantiene entre los candidatos a pelear por el título en este Mundial 2026.