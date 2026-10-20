Newell’s tenía un partido incómodo este lunes por la tarde en el “Coloso Marcelo Bielsa”, de esos que conviene sacarse de encima rápidamente y pasar al siguiente objetivo.
Newell’s logró un triunfo que le aporta tranquilidad y esperanza
La “Lepra” venció a Central Córdoba de local y a tres fechas del final de la fase de grupos quedó bien posicionado para clasificar por primera vez a los playoffs. El próximo fin de semana visitará a San Lorenzo, en un duelo clave en la Zona A de Torneo Clausura
Recibía en su cancha a Central Córdoba de Santiago del Estero, uno de los equipos con puntaje más bajo en toda la temporada y con su entrenador Sebastián Domínguez -justo un hombre surgido en la cantera “leprosa”- que todavía no logra trasladarle sus ideas a los futbolistas.
El conjunto de Frank Kudelka ganó bien el partido, aunque sufrió de manera innecesaria cuando la visita logró el descuento en el tramo final del encuentro. Con los tres puntos en el bolsillo, los “rojinegros” respiraron aliviados y llenaron sus pulmones de confianza para la definición que se viene.
Con el soñado primer gol en primera del pibe Jerónimo Gómez Mattar y con la definición solitaria de Santiago Solari luego de una gran jugada de Walter Mazzanti -la figura del partido-, Newell’s derrotó por 2 a 1 a Central Córdoba y así logró mantener su puesto de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.
Duelo directo con San Lorenzo
Faltan solo tres fechas para el final de la fase regular y la “Lepra” mantuvo su ventaja de tres puntos respecto de San Lorenzo, que hoy ocupa el noveno puesto y es el primero que se está quedando afuera de los clasificados a los duelos mano a mano.
La ventaja para Newell’s es que tiene una diferencia de gol de +3, contra la de -5 del “Ciclón”. Esto es muy importante porque el sábado que viene se enfrentan “cuervos” y “leprosos” en el “Nuevo Gasómetro” y por más que los rosarinos caigan derrotados, mantendrán su puesto de clasificación.
En caso de empate, Newell’s mantendrá la importante distancia de tres puntos. Y si la “Lepra” logra la victoria, le sacará a San Lorenzo una diferencia prácticamente indescontable.
Jugadas 13 fechas del Torneo Clausura, la Zona A tiene como único puntero a Instituto de Córdoba, con 29 puntos. Luego se ubican Boca, Defensa y Justicia y Vélez, los tres con 24 unidades -en ese orden de acuerdo a la diferencia de gol-. Quinto está Lanús, con 23.
En la sexta colocación está Newell’s, con 20 puntos y una diferencia de +3; séptimo Gimnasia y Esgrima de Mendoza, también con 20 y +2; y en el octavo puesto Independiente de Avellaneda, con 19. Hasta ahí, los ocho que se están metiendo en la siguiente fase del campeonato. Como ya se explicó, el primer que queda afuera de este grupo selecto es San Lorenzo, con 17 puntos y una diferencia negativa de 5 goles.
El décimo es Estudiantes de La Plata, con 14 unidades -a 6 de Newell’s- y enfocado en su duelo de semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo de Brasil. El “Ciclón” y el “Pincha” se enfrentaron en esta fecha y los dirigidos por Rubén Darío Insúa lograron una victoria clave en La Plata. Por eso, el choque del próximo sábado ante la “Lepra” es decisivo para los “azulgranas”.
Luego de la visita a San Lorenzo, a Newell’s le quedará el último partido de local, ante Unión, y cerrará visitando a Instituto de Córdoba, el líder de la zona y hasta aquí el equipo con mayor puntaje de los 30 que están disputando el Torneo Clausura.
El valor del triunfo
Más allá de lo que puede pasar en las próximas tres fechas, Newell’s le dio mucho valor a la victoria por 2 a 1 sobre Central Córdoba.
“Tendría que haber sido más amplio el resultado. Hay que saber defender, de pronto, como lo hicimos después del gol de ellos. Creo que no fue una victoria sufrida, sí por el gol de ellos, pero merecimos ganar ampliamente”, evaluó el técnico Frank Darío Kudelka luego del partido.
“Gómez Mattar y Herrera jugaron excelente, me encantó”, destacó el entrenador sobre los dos futbolistas que ocuparon el centro del campo.
En el caso del juvenil Gómez Mattar, tuvo la responsabilidad de reemplazar al capitán Luca Regiardo y tuvo su tarde inolvidable tras convertir su primer gol en primera. “Lo soñé desde que empecé a jugar de chiquito en este club, voy a recordar este día como uno de los más felices de mi vida”, confió el joven mediocampista.