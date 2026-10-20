LPF

Newell’s logró un triunfo que le aporta tranquilidad y esperanza

La “Lepra” venció a Central Córdoba de local y a tres fechas del final de la fase de grupos quedó bien posicionado para clasificar por primera vez a los playoffs. El próximo fin de semana visitará a San Lorenzo, en un duelo clave en la Zona A de Torneo Clausura