Positivo

Newell’s cerró el semestre con seis partidos sin derrotas

El equipo de Kudelka encontró finalmente un rendimiento confiable, luego de una desastrosa primera parte del campeonato bajo la conducción de Orsi-Gómez. “Llegamos a la orilla nadando bastante bien”, dijo el DT. La “Lepra” tendrá un largo período de inactividad para preparar la crucial segunda parte del año