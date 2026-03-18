Newell’s siempre puede estar peor: fue humillado por Lanús y renunció Sensini
El equipo de Kudelka cayó por 5 a 0 ante el “Granate”, que en el segundo tiempo levantó el pie delacelerador por piedad. El conjunto rosarino sacó apenas 3 puntos de 30, está en el fondo de latabla anual y cada vez más hundido en los promedios. En el vestuario de la “Fortaleza” presentó surenuncia el director deportivo.
El equipo de Newell's que salió a la cancha y fue humillado por Lanús.
Newell’s, el club rosarino con más de 120 años de historia que supo saborear épocas gloriosas, se está desangrando. En la institución del Parque de la Independencia cobra rigor de verdad esa vieja frase que dice que “siempre se puede estar peor”. Este martes por la noche, protagonizó una película de terror en el sur del Gran Buenos Aires. Lanús lo humilló encajándole cinco goles, que pudieron ser más si el conjunto campeón de la Recopa Sudamericana no levantaba el pie del acelerador en el segundo tiempo.
La “Lepra” apenas sumó 3 puntos de 30 en el Torneo Apertura, está último en la tabla anual y 26° en los promedios. Todavía no pudo ganar en lo que va de 2026 y es el único equipo del fútbol argentino que recibió más de 20 goles. En un vestuario devastado por la humillante derrota, renunció el director deportivo Roberto Sensini, uno de los máximos responsables del armado del plantel actual y de la contratación de la dupla Orsi-Gómez, que duraron en el cargo de entrenadores apenas seis partidos. Lo triste para Newell’s es que, efectivamente, se puede estar peor aun si alguien no detiene esta hemorragia.
Todos los pronósticos indicaban que Newell’s tenía muy pocas chances de llevarse algo de la cancha de Lanús este martes por la noche, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura de primera división. Pero era difícil de presagiar semejante caída. Sobre todo después de algunos signos de recuperación que el conjunto dirigido por Frank Kudelka había mostrado en el primer tiempo del clásico ante Central y en casi todo el duelo ante Platense. En cancha del “Granate”, la “Lepra” tocó el fondo más profundo de todos. Solo queda un abismo más insondable que éste, que es el descenso. Y es lo que tratará de evitar el club “rojinegro” de acá a diciembre.
Dura caída de Newell’s en el sur bonaerense tras una actuación muy floja.
Lanús sometió a Newell’s durante todo el partido y antes del entretiempo ya le ganaba por 3 a 0, con el gol de penal de Walter Bou y el doblete de Dylan Aquino. En el descanso, Kudelka intentó acomodar las piezas para no sufrir más goles, pero a los diez minutos de la segunda etapa la cuenta ya había aumentado a cinco, por otro grito del intratable Aquino y el quinto de “Toto” Salvio. Nadie lo admitió, pero quedó claro que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que sacó a todos los titulares que pudo para cuidarlos, aflojó la intensidad en la última media hora de partido. Si no, la goleada podría haber sido aun más catastrófica.
Frank Kudelka, que siempre fue un tipo sanguíneo y contestatario, en la conferencia de prensa solo atinó a decir que le dio “vergüenza” el partido que jugaron sus dirigidos. “No estamos a la altura de la camiseta. El rival fue superior, creo que enfrentamos a uno de los mejores equipos en juego, estructura y mentalidad, pero no presentamos batalla y esas cosas se pagan con equipos de esta envergadura”, analizó el técnico “rojinegro”. Al experimentado DT se lo vio abatido en la silla, enfrentando las cámaras y los micrófonos solo por compromiso.
Minutos antes, como para completar la noche bochornosa que vivió Newell’s en Lanús, en el vestuario había presentado su renuncia el director deportivo Roberto Sensini, que cuatro días antes había sido ratificado por el presidente Ignacio Boero en conferencia de prensa. “Boquita” fue uno de los principales responsables del armado del actual plantel y el hombre que fue a buscar a Favio Orsi y a Sergio Gómez para que tomen las riendas del equipo “leproso”. Esa historia terminó muy mal y sigue mucho peor. En la sexta fecha saltó el fusible de la dupla técnica y tres partidos después, saltó el del director deportivo. Todos son síntomas de un desastre institucional y deportivo que, a decir verdad, viene ya de muchos años.
Sensini le presentó la renuncia al presidente Boero en el vestuario de Lanús.
Ahora la dirigencia de Newell’s deberá evaluar con urgencia si contrata a otro mánager en reemplazo de Sensini. El que se viene postulando para el cargo es Claudio Vivas, que en las elecciones de diciembre pasado acompañó al candidato Cristian D’Amico pero en varias oportunidades manifestó que está “dispuesto” a darle una mano al club en este difícil momento.
“Sé en la institución que estoy, esto me saca de mis cabales, no podemos jugar un partido así con esta camiseta”, dijo Kudelka luego de la derrota. “Estamos en un equipo al que no podemos hacer reaccionar. Tampoco abundaría en detalles de irrespetuosidad hacia nosotros mismos, pero soy criterioso y claro: no podés jugar de esta manera, no hay argumentos ni fundamentos”, agregó de manera fulminante.
“Va a ser arduo. Va a ser difícil llegar al final, si es que llegamos. Hay que reestructurar, mientas tanto hay que competir pero no de esta manera”, aseguró el entrenador “leproso”, autoflagelándose en cada declaración. El sábado que viene, en el “Coloso Marcelo Bielsa”, Newell’s recibirá a Gimnasia de Mendoza, en un partido súper caliente que la “Lepra” deberá resolver sí o sí para evitar seguir desangrándose. De lo contrario, la institución rosarina continuará demostrando que siempre se puede estar peor.