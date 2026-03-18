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Newell’s siempre puede estar peor: fue humillado por Lanús y renunció Sensini

El equipo de Kudelka cayó por 5 a 0 ante el “Granate”, que en el segundo tiempo levantó el pie delacelerador por piedad. El conjunto rosarino sacó apenas 3 puntos de 30, está en el fondo de latabla anual y cada vez más hundido en los promedios. En el vestuario de la “Fortaleza” presentó surenuncia el director deportivo.