Newell’s atraviesa días muy agitados. En el aspecto deportivo, se prepara para recibir a Lanús este sábado por la tarde, en un duelo que será muy importante para tratar de consolidar su posición entre los que pasarán a los mata-mata en este Torneo Clausura 2026.
Newell’s, entre el choque con Lanús y la preocupación por la "violencia de afuera hacia adentro"
La “Lepra” tiene un partido clave este sábado en su cancha ante el “Granate”, para tratar de encaminar su clasificación a los playoffs. Pero la agenda “rojinegra” está salpicada por los hechos ocurridos el martes pasado en el club, que terminó con 12 personas demoradas. Habló el presidente Ignacio Boero al respecto y pidió “que se investigue”
Pero, lamentablemente, la agenda “leprosa” está cruzada por graves hechos de violencia sucedidos el martes pasado, cuando un grupo de policías ingresó intempestivamente a las instalaciones del club buscando a personas que supuestamente habían arrojado piedras a hinchas de Central que festejaban el título de la Supercopa Internacional obtenido frente a Estudiantes de La Plata.
Ese episodio terminó con 12 personas demoradas y motivó una conferencia de prensa del presidente Ignacio Boero, quien le reclamó a la Justicia que investigue “la violencia que vino de afuera hacia adentro”.
Primero, el fútbol
En la “Lepra” solo se debería estar hablando de fútbol a tan pocas horas de un partido tan importante como el que jugará el equipo dirigido por Frank Kudelka ante Lanús, este sábado desde las 17 en el “Coloso Marcelo Bielsa”.
Después de la victoria clave lograda en cancha de Platense -la primera de visitante en el actual certamen-, a Newell’s le quedó por delante un excelente panorama para empezar a encaminar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.
Estos días de parate por los partidos de la selección en la fecha FIFA, le vinieron muy bien a Kudelka para terminar de recuperar a algunos jugadores que arrastraban molestias físicas o lesiones musculares. Para el duelo con el “Granate”, el técnico podrá armar la formación que considera ideal.
El zaguero Lucas Carrizo, que ante Platense debió salir antes de la finalización del partido por una sobrecarga muscular, dispuso del tiempo necesario para recuperarse y todo indica que este sábado será otra vez titular junto a Lautaro Gianetti, una dupla que viene funcionando muy bien y que le devolvió a Newell’s la seguridad defensiva extraviada.
El otro defensor que aprovechó el descanso para rehabilitarse es Franco Escobar, quien había sufrido una lesión en el clásico frente a Central.
De esta manera, Kudelka podría repetir ante Lanús el once que salió a la cancha en Vicente López hace diez días: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch, Santiago Solari; Walter Mazzantti y Matías Cóccaro.
La violencia, siempre lamentablemente
El martes por la noche, los hinchas de Central festejaban en el Monumento a la Bandera con el plantel el título de la Supercopa Internacional logrado el fin de semana pasado en Santiago del Estero.
En la desconcentración de ese evento, hubo personas que decidieron continuar los festejos en las inmediaciones del estadio de Newell’s. Y en ese contexto se habrían originado algunos cruces entre “leprosos” y “canallas” en las calles internas del Parque Independencia.
Todo eso quedó registrado en cámaras de seguridad del club y otras instaladas en la vía pública, así como también el ingreso intempestivo de un grupo de policías, que buscando a los supuestos agresores entraron a las instalaciones de Newell’s disparando balazos de goma en un momento en que muchas familias se encontraban en la institución disfrutando de la tarde-noche o realizando actividades deportivas. Se vivieron momentos de terror en el “Coloso”.
La violenta noche terminó con 12 hinchas de Newell’s demorados, que fueron liberados al día siguiente con formación de causas por daños y resistencia a la autoridad, según detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Fiscalía también confirmó que Asuntos Internos de la Policía inició una investigación sobre los agentes que actuaron esa noche, ordenando la identificación de los mismos, secuestrando las armas que utilizaron y solicitando todas las imágenes de los hechos que quedaron grabadas.
Pero no terminó ahí. El presidente de Newell’s Ignacio Boero, junto a toda la comisión directiva, brindó una conferencia de prensa para fijar la postura de la institución sobre lo acontecido.
“Hubo una provocación y apareció la violencia. Fue de afuera hacia adentro. Todos sabemos que había otro evento en la ciudad a 40 cuadras y nosotros no fuimos a provocar allá. Pero de aquel lado decidieron venir”, dijo Boero, en relación al festejo de los hinchas de Central.
"Era un día normal en nuestro club, como cualquier día, no pasaba absolutamente nada fuera de lo común. Y de golpe, por alguna razón, hubo una provocación y apareció la violencia", argumentó el presidente “rojinegro”. "Que venga esto de afuera y nos cambie esa lógica realmente nos apena y nos duele", afirmó.
"Lo que pasó ayer se está investigando. Corresponde que la Justicia investigue. Lo que sí estoy seguro es que vamos a defender a nuestros socios, a nuestros hinchas", indicó luego Boero.
Y acerca del accionar de la policía, agregó: "Si el operativo hubiese sido ordenado, las fuerzas tendrían que haber trabajado en conjunto con nuestro jefe de seguridad, con nuestra área de seguridad, y buscar a las personas que ellos creían que eran culpables de hacer algo y demostrarlo, no entrar como entraron".
De cara al próximo partido de Newell's, Boero pidió dejar los incidentes al margen. "Tenemos que apoyar al equipo, que tenemos un objetivo común, que estamos todos alineados", expresó.
En esa línea, destacó el trabajo del plantel y del cuerpo técnico y convocó a los hinchas a acompañar al equipo: "Tenemos un muy buen equipo, tenemos un muy buen cuerpo técnico y el sábado va a salir bien. Tiene que venir a la cancha la gente, estar, apoyar", finalizó.