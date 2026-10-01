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Newell’s, entre el choque con Lanús y la preocupación por la "violencia de afuera hacia adentro"

La “Lepra” tiene un partido clave este sábado en su cancha ante el “Granate”, para tratar de encaminar su clasificación a los playoffs. Pero la agenda “rojinegra” está salpicada por los hechos ocurridos el martes pasado en el club, que terminó con 12 personas demoradas. Habló el presidente Ignacio Boero al respecto y pidió “que se investigue”